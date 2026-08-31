Vídeo: homem em situação de rua causa incêndio em marquise no Paranoá

Homem teria ateado fogo em uma calçada logo no andar abaixo do restaurante - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite do último domingo (30/8), após um incêndio em uma marquise na Quadra 29 do Paranoá, em frente ao Restaurante Tropicália. Segundo as investigações iniciais, o fogo teria começado após o homem deixar um cigarro aceso sobre um colchão. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a PMDF, o suspeito não falava português e apresentava dificuldades de comunicação. Durante a ocorrência, ele teria se comunicado em francês e em outro idioma que não foi identificado pelos policiais. Posteriormente, os agentes constataram que o homem é de nacionalidade marroquina.

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Segundo testemunhas, o homem aparentava estar sob efeito de entorpecentes e apresentava possível alteração psicológica. As circunstâncias ainda são investigadas pelas autoridades. Veja abaixo o momento do incêndio:

Durante a ocorrência, outro homem em situação de rua, que não tinha relação com o incêndio, tentou entrar nas chamas em uma aparente tentativa de atentar contra a própria vida, mas foi contido pelos policiais.

Os policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar encaminharam o homem de nacionalidade marroquina para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde a ocorrência foi registrada. A PCDF segue investigando o caso.