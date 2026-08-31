Câmera mostra CAC antes de desaparecer; PCDF investiga guerra entre ciganos

Encontro no estacionamento do JK Shopping foi registrado por câmeras do circuito interno antes do sumiço da vítima - (crédito: Reprodução)

Câmeras do circuito interno de segurança do estacionamento externo do JK Shopping, em Taguatinga, registraram a última aparição de Luis da Silva Souza, 26 anos, antes de desaparecer ao se encontrar com um amigo para ir a um estande de tiros. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a participação de três pessoas no desaparecimento, incluindo o colega de Luis, conhecido como Felipe Cigano, 23.

O encontro entre Luis e Felipe ocorreu na tarde de domingo (15/8), no estacionamento do shopping. As imagens mostram a chegada de Felipe em um carro prata. Ele para o veículo ao lado de um Palio, de onde desce Luis. O Palio pertence a um terceiro amigo de Luis, que teria ido deixá-lo no local. O rapaz prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Luis e Felipe guardam, no porta-malas, o que seriam as armas a serem usadas no estado. De acordo com a PCDF, Luis é CAC e estava em posse de dois armamentos.

Contudo, segundo as investigações, após entrar no veículo, um Renault/Megane, ele não atendeu às ligações telefônicas e não foi mais localizado. De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), relatos de familiares apontaram para a existência de conflitos entre famílias ciganas. As desavenças teriam resultado, inclusive, nas mortes do pai e do irmão de Luis. O cantor, portanto, teria vínculo com uma das famílias envolvidas no conflito.

“Desde a comunicação do desaparecimento, estamos realizando diligências destinadas à localização de Luis, sem, contudo, obter êxito. Felipe também não foi localizado”, afirmou o delegado. O cantor, a mulher e o pai são procurados pela polícia e tiveram as prisões decretadas.

Veja: