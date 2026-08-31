"Se não chegarmos a um acordo, vamos judicializar", diz Celina sobre greve

"Se não entrarmos em um acordo, vamos judicializar", diz Celina sobre greve dos metroviários - (crédito: Mila Ferreira)

Durante agenda pública na manhã desta segunda-feira (31/8), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que, se não conseguir chegar a um acordo com os metroviários quanto a uma possível greve, ela levará a questão à justiça.

Leia também: CAC desaparece após encontro no DF; polícia investiga guerra entre ciganos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Não vamos questionar o direito de greve, porque está na Constituição. Mas, tem a greve legal e a ilegal. Estamos em período eleitoral, tivemos um momento grande para fazer esta discussão. Uma greve em período eleitoral sempre levanta questionamentos se há um cunho político ou não. Se a gente não conseguir chegar a um acordo, vamos judicializar", disse Celina durante agenda pública no Guará.

Os funcionários do Metrô-DF aprovaram uma paralisação a partir desta terça-feira (1º/9). O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF) decretou a mobilização devido à falta de retorno do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Metrô-DF em relação aos pedidos por um novo concurso público. Em rede social oficial do sindicato, a categoria também cobrou melhores condições de trabalho.



