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Celina Leão e Michelle Bolsonaro fazem agenda de campanha juntas no DF

Candidatas reforçaram diálogo com diferentes segmentos da sociedade em agendas no Lago Sul e na Asa Sul

Celina Leão e Michelle Bolsonaro participam de encontros com empresários, juristas e setor da beleza no DF - (crédito: Vinicius Saiki/Divulgação)
Celina Leão e Michelle Bolsonaro participam de encontros com empresários, juristas e setor da beleza no DF - (crédito: Vinicius Saiki/Divulgação)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), cumpriu uma série de compromissos na noite desta segunda-feira (31/8), com agendas voltadas ao diálogo com representantes da sociedade civil, do setor produtivo e ao fortalecimento de alianças políticas.

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Em dois dos compromissos, Celina esteve acompanhada da candidata ao Senado Michelle Bolsonaro (PL). Juntas, participaram de um encontro com empresários e juristas, no Lago Sul, e de uma reunião com empresários do setor da beleza, no Complexo Brasil 21, na Asa Sul.

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A presença das duas candidatas reforçou a parceria construída durante a campanha eleitoral. Michelle tem participado de diferentes atos ao lado de Celina e já declarou publicamente apoio à reeleição da governadora.

Encontro com empresários e juristas

O primeiro compromisso da noite foi realizado no Instituto Silva Neto, no Lago Sul, reunindo empresários, profissionais do Direito e lideranças.

Celina Leão e Michelle Bolsonaro participaram do encontro ao lado de outros nomes da política e do meio jurídico. A agenda abriu espaço para diálogo sobre o Distrito Federal, ambiente de negócios, segurança jurídica e os desafios para o desenvolvimento econômico e social da capital.

O encontro também contou com a presença da candidata ao Senado Bia Kicis e da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Cristiane Britto.

Para Celina, ouvir quem empreende e quem acompanha de perto as relações jurídicas e econômicas da capital é fundamental para construir políticas públicas capazes de gerar oportunidades e desenvolvimento.

“Brasília precisa continuar avançando com segurança jurídica, diálogo e respeito a quem trabalha e gera emprego. Nosso compromisso é ouvir os diferentes setores e construir soluções junto com quem vive diariamente os desafios da nossa cidade”, afirmou Celina.

Carta de compromisso da beleza

Na sequência, Celina e Michelle seguiram para o Complexo Brasil 21, na Asa Sul, onde participaram de uma reunião com empresários e profissionais do setor da beleza.

O encontro teve como um dos principais pontos a apresentação de uma carta de compromisso com o segmento, reunindo demandas e propostas dos profissionais e empresários da área.

O setor da beleza possui forte presença de pequenos empreendedores e profissionais autônomos e representa uma importante porta de entrada para o empreendedorismo e a geração de renda.

Durante o encontro, Celina destacou que políticas voltadas ao desenvolvimento econômico precisam considerar também os milhares de pequenos negócios espalhados pelas regiões administrativas.

“Quando apoiamos quem empreende, estamos ajudando uma família inteira a crescer. O setor da beleza tem uma força enorme, principalmente entre as mulheres que decidiram empreender e construir sua independência por meio do próprio trabalho. Queremos continuar ouvindo e construindo caminhos para facilitar a vida de quem produz e gera renda no Distrito Federal”, destacou a governadora.

A participação de Michelle nas duas agendas também reforçou a atuação conjunta das candidaturas. A candidata ao Senado tem colocado o protagonismo feminino entre os temas de sua campanha e, nos últimos dias, voltou a defender publicamente a reeleição de Celina.

Lançamento de candidatura

Depois dos encontros com empresários, juristas e representantes do setor da beleza, Celina seguiu para Taguatinga, onde participou do lançamento da candidatura de Bispo Renato (Republicanos) a deputado distrital.

O evento ocorreu no Ginásio da Associação Portuguesa e reuniu apoiadores, lideranças políticas e representantes de diferentes segmentos.

Bispo Renato busca retornar à Câmara Legislativa do Distrito Federal e tem apresentado propostas relacionadas a áreas como saúde, assistência social, empreendedorismo, esporte, mobilidade e infraestrutura.

Celina destacou a importância de construir uma base política comprometida com os projetos para o futuro do Distrito Federal. “Precisamos de pessoas que conheçam Brasília, estejam próximas das comunidades e tenham disposição para trabalhar. O Distrito Federal precisa continuar avançando e essa construção passa também por termos bons representantes na Câmara Legislativa”, afirmou.

A sequência de compromissos encerrou uma segunda-feira de agenda intensa para Celina. Ao longo do dia, a governadora participou de sabatina, esteve no Guará e percorreu diferentes regiões do DF.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/08/2026 22:39
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