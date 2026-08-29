DF terá "secura de deserto" no domingo (30/8), alerta Inmet

Sintomas mais frequentes: dor de cabeça, sensação de cansaço, tosse, espirros, irritação na garganta, sangramento nasal, ressecamento da pele e ardência nos olhos - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja de baixa umidade para o Distrito Federal das 10h até às 20h de domingo (30/8). A região terá umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, considerada secura do deserto.

O Inmet ainda reforça que a baixa umidade aumenta os riscos de incêndios florestais e potencializa riscos à saúde, causando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Os níveis de umidade baixos são comparáveis ou até mesmo inferiores aos de regiões desérticas, como o deserto do Saara. A temperatura também será um problema, com máximas podendo chegar a 37°C e mínimas 19°C.

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Além do Distrito Federal, parte dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia também receberam alerta laranja. O DF e Goiás foram os únicos estados em que o alerta foi emitido para a extensão total da região.

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Para evitar danos à saúde, o Inmet recomenda beber muita água, o uso de hidratantes para pele e a umidificação do ambiente. Além disso, é aconselhável não praticar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia (14h às 17h).

Previsão



Nos próximos dias, o DF continua enfrentando ondas massivas de calor e baixa umidade. Entretanto, o Inmet não prevê, até então, novos alertas laranjas.

Na segunda-feira (31/8), os termômetros marcam temperaturas mínimas de 17°C e máximas de 31°C. A umidade relativa do ar ficará em torno de 30% e 60%. No dia seguinte, terça-feira (1°/9), o cenário não muda muito, tendo mínimas de 19°C e máximas de 33°C. Além disso, a umidade do ar irá variar de 20% a 60%. Na quarta-feira (2/9), as medições permanecem quase iguais, com alteração na temperatura mínima para 20°C.