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Agências do trabalhador oferecem 721 vagas nesta terça-feira (1º/9)

Com salários de até R$ 4,5 mil, oportunidades estão distribuídas em diferentes regiões do DF e contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência

26/11/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Aumento de trabalhadores com Carteira fichada CLT. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
26/11/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Aumento de trabalhadores com Carteira fichada CLT. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 721 vagas de emprego nesta terça-feira (1º/9). As oportunidades são destinadas a profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo postos para quem busca a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

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Entre as vagas disponíveis, o destaque fica para a função de mecânico de veículos, que oferece salário de R$ 4,5 mil, além de benefícios. Para concorrer ao cargo, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência comprovada na área.

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A função com maior número de oportunidades é a de operador de caixa, com 116 vagas. A remuneração chega a R$ 1,7 mil, também com benefícios. A lista de oportunidades reúne ainda cargos destinados a profissionais com diferentes perfis e níveis de formação.

Para participar dos processos seletivos, os interessados podem comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

*Com informações da Agência Brasília

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/09/2026 06:00
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