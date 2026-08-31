DF registra 60 incêndios em vegetação nesta segunda-feira (31/8)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) registrou 60 ocorrências de incêndio em vegetação até as 19h desta segunda-feira (31/8).

Os chamados foram distribuídos por diferentes regiões do DF, com maior incidência em Planaltina, Samambaia, São Sebastião, Ceilândia e Santa Maria.

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De acordo com o balanço, o período de maior concentração das ocorrências foi entre 12h e 18h, quando as condições ambientais favoreceram a rápida propagação das chamas em áreas com vegetação seca.

A área total atingida pelos incêndios ainda será calculada.

Alerta

Entre as principais recomendações estão não queimar lixo, folhas secas ou restos de poda, evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos e não descartar bitucas de cigarro acesas em áreas de vegetação seca ou às margens de rodovias.

Em propriedades rurais, a orientação é manter aceiros.

Em caso de incêndio, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.