DF registra 60 incêndios em vegetação nesta segunda-feira (31/8)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) registrou 60 ocorrências de incêndio em vegetação até as 19h desta segunda-feira (31/8).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os chamados foram distribuídos por diferentes regiões do DF, com maior incidência em Planaltina, Samambaia, São Sebastião, Ceilândia e Santa Maria.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com o balanço, o período de maior concentração das ocorrências foi entre 12h e 18h, quando as condições ambientais favoreceram a rápida propagação das chamas em áreas com vegetação seca.
A área total atingida pelos incêndios ainda será calculada.
Alerta
Entre as principais recomendações estão não queimar lixo, folhas secas ou restos de poda, evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos e não descartar bitucas de cigarro acesas em áreas de vegetação seca ou às margens de rodovias.
Em propriedades rurais, a orientação é manter aceiros.
Em caso de incêndio, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Saiba Mais
- Cidades DF Metroviários atendem a pedido do TRT e adiam greve; veja nova data
- Cidades DF Exposição de obras de arte transforma hall do TJDFT em espaço de inclusão
- Cidades DF Ônibus atropela motoqueiro no centro de Taguatinga
- Cidades DF Preso liberado para saidinha invade joalheria por duto de shopping e furta relógios