Metroviários atendem a pedido do TRT e adiam greve; veja nova data

Em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF) na noite desta segunda-feira (31/8), os metroviários do Distrito Federal decidiram adiar a greve até 15 de setembro para reunir a categoria novamente e discutir se cruzam ou não os braços.

A decisão foi tomada atendendo a um pedido de integrantes do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que intermediam as negociações entre os servidores e o Governo do Distrito Federal (GDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre as reivindicações por melhores condições de trabalho, os metroviários pedem a realização de concurso público para recompor o déficit de funcionários e o cumprimento de ação civil pública do Ministério Público para a contratação de agentes de segurança.

O sindicato também pontua que não há nenhuma reivindicação financeira.

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária pelo Sindicato dos Metroviários, nesta segunda-feira (31/8), a categoria optou por não deflagrar a greve prevista para esta terça-feira, dia 1 de setembro, tendo sido agendada uma nova assembleia para o dia 15 de setembro.

A categoria segue a recomendação do Tribunal Regional do Trabalho que, visando “ valorizar e preservar o expressivo esforço despendido pelas lideranças sindicais”, sugeriu a categoria “examinar, na assembleia designada para o dia de hoje, a viabilidade de suspender temporariamente a deflagração do movimento paredista. Ressalta-se que a solicitação não diz respeito a semanas ou meses, mas tão somente a escassos dias para a manifestação definitiva da empresa”.

A direção do Metrô-DF reforça que permanece comprometida com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.

No que diz respeito ao que se refere à realização do concurso público para recomposição do quadro de empregados do METRÔ-DF, reforça-se que não existe qualquer negativa da Companhia ou do Governo do Distrito Federal quanto à realização do certame.

O processo administrativo encontra-se em efetiva tramitação perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, com atuação conjunta dos órgãos envolvidos para o cumprimento das etapas legais, fiscais, orçamentárias e administrativas necessárias à sua autorização, tendo já sido aprovado pela SUGEP, SEFIN, AJL, faltando apenas manifestação do CIGP e, por fim, manifestação do Secretário de Economia. Processo está na fase final de tramitação.

O METRÔ-DF tem acompanhado diretamente essa tramitação e adotado as medidas de sua competência para que o concurso possa ser viabilizado com a maior celeridade possível, sem afastar o necessário cumprimento da legislação aplicável à Administração Pública.

Assim, todos os serviços metroviários serão mantidos nesta terça-feira (1/9), em sua normalidade, até a conclusão das negociações.

Metrô-DF

Após o resultado, o Metrô-DF reforçou, por meio de nota, que permanece comprometido com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.

Leia o pronunciamento na íntegra:

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária pelo Sindicato dos Metroviários, nesta segunda-feira, 31/8, a categoria optou por não deflagrar a greve prevista para esta terça-feira, dia 1 de setembro, tendo sido agendada uma nova assembleia para o dia 15/9.

A categoria segue a recomendação do Tribunal Regional do Trabalho que, visando “ valorizar e preservar o expressivo esforço despendido pelas lideranças sindicais”, sugeriu a categoria “examinar, na assembleia designada para o dia de hoje, a viabilidade de suspender temporariamente a deflagração do movimento paredista. Ressalta-se que a solicitação não diz respeito a semanas ou meses, mas tão somente a escassos dias para a manifestação definitiva da empresa”.

A direção do Metrô-DF reforça que permanece comprometida com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.

No que diz respeito ao que se refere à realização do concurso público para recomposição do quadro de empregados do METRÔ-DF, reforça-se que

não existe qualquer negativa da Companhia ou do Governo do Distrito Federal quanto à realização do certame.

O processo administrativo encontra-se em efetiva tramitação perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, com atuação conjunta dos órgãos envolvidos para o cumprimento das etapas legais, fiscais, orçamentárias e administrativas necessárias à sua autorização, tendo já sido aprovado pela SUGEP, SEFIN, AJL, faltando apenas manifestação do CIGP e, por fim, manifestação do Secretário de Economia. Processo está na fase final de tramitação

O METRÔ-DF tem acompanhado diretamente essa tramitação e adotado as medidas de sua competência para que o concurso possa ser viabilizado com a maior celeridade possível, sem afastar o necessário cumprimento da legislação aplicável à Administração Pública.

Assim, todos os serviços metroviários serão mantidos amanhã, terça-feira (1/9), em sua normalidade, até a conclusão das negociações.





Saiba Mais Cidades DF Metroviários atendem a pedido do TRT e adiam greve; veja nova data

Metroviários atendem a pedido do TRT e adiam greve; veja nova data Cidades DF DF bate recorde de calor pelo terceiro dia seguido e chega a 35,2 °C

DF bate recorde de calor pelo terceiro dia seguido e chega a 35,2 °C Cidades DF Exposição de obras de arte transforma hall do TJDFT em espaço de inclusão

Exposição de obras de arte transforma hall do TJDFT em espaço de inclusão Cidades DF Exposição de obras de arte transforma hall do TJDFT em espaço de inclusão

Exposição de obras de arte transforma hall do TJDFT em espaço de inclusão Cidades DF Paula Belmonte promete revisar concessão da Rodoviária do Plano Piloto

Paula Belmonte promete revisar concessão da Rodoviária do Plano Piloto Cidades DF Mercadante lamenta morte de Monforte: "Referência para as novas gerações"