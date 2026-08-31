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Metroviários atendem a pedido do TRT e adiam greve; veja nova data

Decisão dos metroviários foi tomada em assembleia na noite desta segunda-feira (31/8), em assembleia híbrida - virtual e presencial

Metroviários do DF decidiram suspender a greve até 16 de setembro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Metroviários do DF decidiram suspender a greve até 16 de setembro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF) na noite desta segunda-feira (31/8), os metroviários do Distrito Federal decidiram adiar a greve até 15 de setembro para reunir a categoria novamente e discutir se cruzam ou não os braços.

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A decisão foi tomada atendendo a um pedido de integrantes do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que intermediam as negociações entre os servidores e o Governo do Distrito Federal (GDF).

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Entre as reivindicações por melhores condições de trabalho, os metroviários pedem a realização de concurso público para recompor o déficit de funcionários e o cumprimento de ação civil pública do Ministério Público para a contratação de agentes de segurança.

O sindicato também pontua que não há nenhuma reivindicação financeira.

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária pelo Sindicato dos Metroviários, nesta segunda-feira (31/8), a categoria optou por não deflagrar a greve prevista para esta terça-feira, dia 1 de setembro, tendo sido agendada uma nova assembleia para o dia 15 de setembro.

A categoria segue a recomendação do Tribunal Regional do Trabalho que, visando “ valorizar e preservar o expressivo esforço despendido pelas lideranças sindicais”, sugeriu a categoria “examinar, na assembleia designada para o dia de hoje, a viabilidade de suspender temporariamente a deflagração do movimento paredista. Ressalta-se que a solicitação não diz respeito a semanas ou meses, mas tão somente a escassos dias para a manifestação definitiva da empresa”.

A direção do Metrô-DF reforça que permanece comprometida com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.

No que diz respeito ao que se refere à realização do concurso público para recomposição do quadro de empregados do METRÔ-DF, reforça-se que não existe qualquer negativa da Companhia ou do Governo do Distrito Federal quanto à realização do certame.

O processo administrativo encontra-se em efetiva tramitação perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, com atuação conjunta dos órgãos envolvidos para o cumprimento das etapas legais, fiscais, orçamentárias e administrativas necessárias à sua autorização, tendo já sido aprovado pela SUGEP, SEFIN, AJL, faltando apenas manifestação do CIGP e, por fim, manifestação do Secretário de Economia. Processo está na fase final de tramitação.

O METRÔ-DF tem acompanhado diretamente essa tramitação e adotado as medidas de sua competência para que o concurso possa ser viabilizado com a maior celeridade possível, sem afastar o necessário cumprimento da legislação aplicável à Administração Pública.

Assim, todos os serviços metroviários serão mantidos nesta terça-feira (1/9), em sua normalidade, até a conclusão das negociações.

Metrô-DF

Após o resultado, o Metrô-DF reforçou, por meio de nota, que permanece comprometido com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.

Leia o pronunciamento na íntegra:

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária pelo Sindicato dos Metroviários, nesta segunda-feira, 31/8, a categoria optou por não deflagrar a greve prevista para esta terça-feira, dia 1 de setembro, tendo sido agendada uma nova assembleia para o dia 15/9.

A categoria segue a recomendação do Tribunal Regional do Trabalho que, visando “ valorizar e preservar o expressivo esforço despendido pelas lideranças sindicais”, sugeriu a categoria “examinar, na assembleia designada para o dia de hoje, a viabilidade de suspender temporariamente a deflagração do movimento paredista. Ressalta-se que a solicitação não diz respeito a semanas ou meses, mas tão somente a escassos dias para a manifestação definitiva da empresa”.

A direção do Metrô-DF reforça que permanece comprometida com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.

No que diz respeito ao que se refere à realização do concurso público para recomposição do quadro de empregados do METRÔ-DF, reforça-se que
não existe qualquer negativa da Companhia ou do Governo do Distrito Federal quanto à realização do certame.

O processo administrativo encontra-se em efetiva tramitação perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, com atuação conjunta dos órgãos envolvidos para o cumprimento das etapas legais, fiscais, orçamentárias e administrativas necessárias à sua autorização, tendo já sido aprovado pela SUGEP, SEFIN, AJL, faltando apenas manifestação do CIGP e, por fim, manifestação do Secretário de Economia. Processo está na fase final de tramitação

O METRÔ-DF tem acompanhado diretamente essa tramitação e adotado as medidas de sua competência para que o concurso possa ser viabilizado com a maior celeridade possível, sem afastar o necessário cumprimento da legislação aplicável à Administração Pública.

Assim, todos os serviços metroviários serão mantidos amanhã, terça-feira (1/9), em sua normalidade, até a conclusão das negociações.


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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Adriana Bernardes e Vitória Torres
postado em 31/08/2026 21:41 / atualizado em 31/08/2026 22:31
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