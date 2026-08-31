Metroviários atendem a pedido do TRT e adiam greve; veja nova data

Em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF) na noite desta segunda-feira (31/8), os metroviários do Distrito Federal decidiram adiar a greve até 15 de setembro para reunir a categoria novamente e discutir se cruzam ou não os braços.
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A decisão foi tomada atendendo a um pedido de integrantes do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que intermediam as negociações entre os servidores e o Governo do Distrito Federal (GDF).
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Entre as reivindicações por melhores condições de trabalho, os metroviários pedem a realização de concurso público para recompor o déficit de funcionários e o cumprimento de ação civil pública do Ministério Público para a contratação de agentes de segurança.
O sindicato também pontua que não há nenhuma reivindicação financeira.
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária pelo Sindicato dos Metroviários, nesta segunda-feira (31/8), a categoria optou por não deflagrar a greve prevista para esta terça-feira, dia 1 de setembro, tendo sido agendada uma nova assembleia para o dia 15 de setembro.
A categoria segue a recomendação do Tribunal Regional do Trabalho que, visando “ valorizar e preservar o expressivo esforço despendido pelas lideranças sindicais”, sugeriu a categoria “examinar, na assembleia designada para o dia de hoje, a viabilidade de suspender temporariamente a deflagração do movimento paredista. Ressalta-se que a solicitação não diz respeito a semanas ou meses, mas tão somente a escassos dias para a manifestação definitiva da empresa”.
A direção do Metrô-DF reforça que permanece comprometida com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.
No que diz respeito ao que se refere à realização do concurso público para recomposição do quadro de empregados do METRÔ-DF, reforça-se que não existe qualquer negativa da Companhia ou do Governo do Distrito Federal quanto à realização do certame.
O processo administrativo encontra-se em efetiva tramitação perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, com atuação conjunta dos órgãos envolvidos para o cumprimento das etapas legais, fiscais, orçamentárias e administrativas necessárias à sua autorização, tendo já sido aprovado pela SUGEP, SEFIN, AJL, faltando apenas manifestação do CIGP e, por fim, manifestação do Secretário de Economia. Processo está na fase final de tramitação.
O METRÔ-DF tem acompanhado diretamente essa tramitação e adotado as medidas de sua competência para que o concurso possa ser viabilizado com a maior celeridade possível, sem afastar o necessário cumprimento da legislação aplicável à Administração Pública.
Assim, todos os serviços metroviários serão mantidos nesta terça-feira (1/9), em sua normalidade, até a conclusão das negociações.
Metrô-DF
Após o resultado, o Metrô-DF reforçou, por meio de nota, que permanece comprometido com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.
Leia o pronunciamento na íntegra:
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária pelo Sindicato dos Metroviários, nesta segunda-feira, 31/8, a categoria optou por não deflagrar a greve prevista para esta terça-feira, dia 1 de setembro, tendo sido agendada uma nova assembleia para o dia 15/9.
A categoria segue a recomendação do Tribunal Regional do Trabalho que, visando “ valorizar e preservar o expressivo esforço despendido pelas lideranças sindicais”, sugeriu a categoria “examinar, na assembleia designada para o dia de hoje, a viabilidade de suspender temporariamente a deflagração do movimento paredista. Ressalta-se que a solicitação não diz respeito a semanas ou meses, mas tão somente a escassos dias para a manifestação definitiva da empresa”.
A direção do Metrô-DF reforça que permanece comprometida com a negociação coletiva referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2026 e com a busca de uma solução consensual para as reivindicações apresentadas pela categoria.
No que diz respeito ao que se refere à realização do concurso público para recomposição do quadro de empregados do METRÔ-DF, reforça-se que
não existe qualquer negativa da Companhia ou do Governo do Distrito Federal quanto à realização do certame.
O processo administrativo encontra-se em efetiva tramitação perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, com atuação conjunta dos órgãos envolvidos para o cumprimento das etapas legais, fiscais, orçamentárias e administrativas necessárias à sua autorização, tendo já sido aprovado pela SUGEP, SEFIN, AJL, faltando apenas manifestação do CIGP e, por fim, manifestação do Secretário de Economia. Processo está na fase final de tramitação
O METRÔ-DF tem acompanhado diretamente essa tramitação e adotado as medidas de sua competência para que o concurso possa ser viabilizado com a maior celeridade possível, sem afastar o necessário cumprimento da legislação aplicável à Administração Pública.
Assim, todos os serviços metroviários serão mantidos amanhã, terça-feira (1/9), em sua normalidade, até a conclusão das negociações.
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Adriana BernardesCoordenadora de produção
Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio