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Homem é suspeito de assassinar ex-companheira a facadas em Samambaia

Jussiara Ferreira dos Santos foi assassinada a facadas em Samambaia. Ex-companheiro é principal suspeito do crime, investigado pela 32ª DP

Mulher foi assassinada no último sábado (29) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Mulher foi assassinada no último sábado (29) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher identificada como Jussiara Ferreira dos Santos foi assassinada a facadas na quadra 514 de Samambaia. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada às 4h32 do último sábado (29/8) para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) em uma ocorrência de vítima de arma branca.

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No local, a equipe policial fez contato com a irmã da Jussiara, a qual informou apenas que a mulher chegou à residência já ferida e que a agressão ocorrera na QR 504. A vítima recebeu atendimento do CBMDF e foi conduzida ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). "Em razão do seu estado de saúde, não foi possível obter mais detalhes no momento do socorro", disse a PMDF, em nota. 

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Nas redes sociais, familiares da vítima cobraram justiça e apontaram o ex-companheiro da mulher como responsável pelo crime. "Minha mãe tinha uma vida, uma história, uma família e pessoas que a amavam. Ela não era apenas mais uma vítima. Era mãe, filha, irmã, amiga e alguém que deixou um vazio impossível de preencher", declarou uma das filhas de Jussiara. 

A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia) investiga o caso como feminicídio. 

Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF);

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF);

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 01/09/2026 15:53
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