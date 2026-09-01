Homem é suspeito de assassinar ex-companheira a facadas em Samambaia

Uma mulher identificada como Jussiara Ferreira dos Santos foi assassinada a facadas na quadra 514 de Samambaia. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada às 4h32 do último sábado (29/8) para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) em uma ocorrência de vítima de arma branca.
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No local, a equipe policial fez contato com a irmã da Jussiara, a qual informou apenas que a mulher chegou à residência já ferida e que a agressão ocorrera na QR 504. A vítima recebeu atendimento do CBMDF e foi conduzida ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). "Em razão do seu estado de saúde, não foi possível obter mais detalhes no momento do socorro", disse a PMDF, em nota.
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Nas redes sociais, familiares da vítima cobraram justiça e apontaram o ex-companheiro da mulher como responsável pelo crime. "Minha mãe tinha uma vida, uma história, uma família e pessoas que a amavam. Ela não era apenas mais uma vítima. Era mãe, filha, irmã, amiga e alguém que deixou um vazio impossível de preencher", declarou uma das filhas de Jussiara.
A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia) investiga o caso como feminicídio.
Onde pedir ajuda:
» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF);
» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF);
» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.
Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):
Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)
Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)
» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.
WhatsApp: (61) 9366-9229
Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468
» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.
Telefone: (61) 2326-4615