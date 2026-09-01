Cappelli promete isenção de IPVA para motoristas de aplicativo

Ricardo Cappelli (PSB): "Nós vamos dar isenção para os motociclistas, para motos de até 160 cilindradas, e vamos dar também isenção de IPVA para motoristas de aplicativo" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em entrevista concedida antes do debate entre candidatos ao governo do Distrito Federal promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, Ricardo Cappelli (PSB) anunciou propostas direcionadas ao transporte público e aos trabalhadores da mobilidade urbana no Distrito Federal. A principal novidade apresentada pelo postulante foi a promessa de conceder isenção de IPVA para motoristas de aplicativo e condutores de motocicletas de menor cilindrada.



Segundo Cappelli, a demanda surgiu em meio a conversas durante as agendas de rua realizadas entre os encontros promovidos pela imprensa local. A medida busca aliviar a carga tributária dos trabalhadores que utilizam os veículos como instrumento principal de trabalho e renda familiar. "Nós vamos dar isenção para os motociclistas, para motos de até 160 cilindradas, e vamos dar também isenção de IPVA para motoristas de aplicativo — os motoristas que tenham a atividade como principal da sua família", declarou o candidato.



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Além da desoneração para a categoria dos aplicativos e entregadores, o candidato enfatizou propostas voltadas à mobilidade coletiva e criticou a gestão atual do sistema de transporte público no DF. Cappelli defendeu a criação do programa "No Máximo Até Uma Hora", o qual estabelece como meta a redução do tempo de deslocamento entre as regiões administrativas e a área central de Brasília.



Entre as ações planejadas para a mobilidade, ele citou a implementação de ônibus expressos, com faixas exclusivas ligando as rodoviárias das cidades ao Plano Piloto; a ampliação do sistema BRT para regiões como Planaltina e Sobradinho; e a retomada das obras de expansão do Metrô rumo à Asa Norte, Gama, Santa Maria e trechos adicionais da Ceilândia.



Ao responder sobre o financiamento dessas iniciativas, Cappelli apontou para o orçamento recorde do Distrito Federal, projetado em R$ 74 bilhões para este ano, afirmando que não haverá necessidade de elevar impostos. "De onde sai o dinheiro? É simples: basta não roubar, basta não desviar o dinheiro. O orçamento do Distrito Federal este ano é de R$ 74 bilhões . (...) Tem dinheiro demais para investir no transporte", pontuou Cappelli.



Durante a entrevista, o postulante ao Buriti reforçou o discurso de renovação política, ao se distanciar dos grupos tradicionais da capital. Ele apresentou a própria experiência ao morar e utilizar o transporte coletivo nas regiões administrativas do DF, nos últimos meses, como diferencial para compreender a rotina dos passageiros.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal será transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.