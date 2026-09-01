Gol anuncia voos inéditos ligando Florianópolis a Assunção no verão

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma nova rota internacional sazonal que ligará Florianópolis (FLN) a Assunção (ASU), capital do Paraguai. Os voos diretos e inéditos ocorrerão durante a alta temporada de verão, entre os dias 5 de janeiro e 14 de fevereiro de 2027.
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A operação terá duas frequências semanais e os bilhetes já estão disponíveis para venda. O período de funcionamento abrange a movimentação turística do pós-carnaval no Brasil e no Paraguai.
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A nova rota facilita o acesso de turistas paraguaios ao litoral de Santa Catarina. Florianópolis é um dos principais destinos de verão do país, conhecido por suas praias, natureza, gastronomia e vida noturna. A conexão direta permite que viajantes explorem a região com mais facilidade, mesmo em viagens curtas.
Assunção também se destaca por sua combinação de história, cultura e gastronomia. Entre os atrativos estão a orla do rio Paraguai, conhecida como Costanera de Asunción, e a cultura guarani presente nos costumes locais, além de roteiros de compras.
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Mateus Pongeluppi, vice-presidente comercial da Gol, afirmou que a nova ligação representa um ganho em rapidez e conveniência para os passageiros de ambas as cidades, ampliando as opções turísticas e o intercâmbio cultural.
Segundo Ivan Amaral, secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, o movimento de passageiros internacionais no estado cresceu mais de 580% nos últimos três anos, tornando-se o terceiro maior do Brasil. “Nosso estado tornou-se um grande atrativo e a decisão de empresas como a Gol, proporcionando rotas sazonais, consolidou este crescimento”, disse.
Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, destacou que a operação reforça a parceria com a Gol e contribui para consolidar o Floripa Airport como um hub na América do Sul.
Horários dos voos
As partidas de Assunção acontecem às quartas-feiras, às 2h55, e aos sábados, às 21h45. Os pousos em Florianópolis ocorrem às 5h05 e 23h55, respectivamente.
No sentido inverso, as decolagens de Florianópolis são às terças-feiras, às 23h50, e aos sábados, às 18h30. As chegadas em Assunção estão previstas para 2h05 e 20h45.
Os voos serão operados com aeronaves Boeing 737, com capacidade para até 186 passageiros. Os bilhetes podem ser adquiridos no site e no aplicativo da Gol e da Smiles.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.