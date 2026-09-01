DF registra 36,1°C e bate recorde de calor do ano pelo quarto dia seguido

O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (1º/9), pela quarta vez consecutiva, o dia mais quente do ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), termômetros marcaram 36,1ºC em Planaltina, além de 14% de umidade em outros pontos do DF.

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O dado é quase 1º C superior ao registrado nessa segunda-feira (35,2 ºC) e domingo (35,1 °C). No último sábado (29/8), foram marcados 34,6 ºC. Os números em questão foram registrados no Gama. Em Brasília o número foi ligeiramente menor (33,3ºC), nessa segunda-feira (31/8).

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De acordo com a previsão do tempo, há a possibilidade de chuvas isoladas para o restante da semana. Segundo informou ao Correio o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, a tendência é que as marcas não continuem sendo batidas durante os próximos dias. As temperaturas devem cair, mas apenas de forma singela.

Segundo o próprio relatou, em imagens de satélite vistas pelo telefone celular, nuvens carregadas já começam a se formar em Goiânia. Por isso, a expectativa de chuva entre a noite desta terça e durante o dia nesta quarta (2/9). "As temperaturas estão muito altas, bem acima. A média é de 27,4 ºC. Para esse mês agora está dando 36 ºC, praticamente 7 graus, quase 8 graus, acima", explicou.

Conforme Olívio detalhou, o grande motivador para a alta da temperatura é a influência exercida pelo fenômeno El Niño. De acordo com ele, o normal é que o impacto sofrido no Brasil seja mesmo o do aumento dos números nos termômetros.

"(O El Niño) pode ser, sim, uma das justificativas. Ainda precisaremos acompanhar o mês de setembro, mas a tendência é que se mantenha, mesmo que com números inferiores, pois a fase mais forte do fenômeno ainda está por vir", explicou.

"Geralmente, neste período do inverno, temos maior frequência de frentes frias. Mas neste ano tem sido diferente. Poucas frentes frias estão avançando pelo interior. Estão agindo mais sobre os oceanos, atuando de forma mais oceânica. Devem agir mais pelo leste da região sudeste, no máximo. O El Niño dificulta a passagem de frentes frias. Nenhuma delas passou por Brasília, por exemplo. Essa é outra situação", acrescentou. De acordo com o metereologista, o padrão de temperaturas elevadas deve ser "bem explorado" até os meados de outubro.



