Começa debate com os candidatos ao Buriti; confira

Os seis candidatos que participam do debate promovido pelo Correio Braziliense e TV Brasília já chegaram aos estúdios da emissora. O encontro ocorre na noite desta terça-feira (1º/9), a partir das 21h, e será televisionado pelo YouTube do jornal e pelo canal 6.1 da TV digital.

José Roberto Arruda (PSD) foi o primeiro a chegar aos estúdios da TV Brasília, acompanhado pelo vice na chapa, Luiz Pitiman (PSD). O postulante ao Palácio do Buriti, que já ocupou o cargo entre 2007 e 2010, aproveitou para passear pelo local onde será realizado o encontro entre os candidatos e cumprimentar os organizadores do debate.

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Em conversa com jornalistas nos bastidores, ele lamentou a morte do jornalista Carlos Monforte, um dos primeiros âncoras do telejornalismo brasileiro, que lutava contra o câncer e faleceu aos 77 anos. Ele foi recebido também pelo presidente do Correio, Guilherme Machado, que também cumprimentou os outros candidatos.

Logo depois, foi a vez de Ricardo Capelli (PSB), que disputa pela primeira vez o governo distrital. Ele foi recebido por um grupo de apoiadores que levaram bandeiras e cartazes para a frente da sede do Correio. Além de receber os eleitores, ele também cumprimentou os jornalistas e concedeu uma entrevista a repórteres do jornal na entrada dos estúdios.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Leandro Grass, foi o terceiro a chegar nos estúdios do debate. Acompanhado da equipe, ele chegou pela garagem e saudou os profissionais de imprensa e a organização do encontro. Desta vez por outra sigla, é a segunda vez que o petista participa da corrida para o governo do DF. Em 2022, ele foi derrotado no 1º turno pelo ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), com 26,25% dos votos válidos, ante 50,3% do antigo opositor.

A atual chefe do Executivo local, Celina Leão (PP), foi a quarta a entrar nos estúdios da TV Brasília. Também acompanhada da equipe, ela entrou, saudou os jornalistas com a cola do debate na mão e foi para a sala dedicada ao time da candidata. Cada postulante tem direito a uma sala exclusiva, onde pode levar no máximo três pessoas consigo, entre vice, assessores e coordenadores de campanha.

A candidata Paula Belmonte (PSDB) chegou logo após a governadora, com uma camisa escrita branca “Por nossas crianças, digo não à corrupção”. Na chegada aos estúdios, cumprimentou o presidente do Correio e também concedeu entrevista a repórteres no local. O último a chegar foi o candidato do Novo, Kiko Caputo, que também é outro estreante na disputa ao Palácio do Buriti e foi recebido pela organização na sala reservada ao postulante.

O debate será dividido em três blocos, sendo que o primeiro é reservado para perguntas de jornalistas, enquanto os dois seguintes são destinados ao confronto direto entre candidatos, com direito a tempo de réplica.

O evento será transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.









