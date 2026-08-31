Sindicato dos Jornalistas lamenta morte de Carlos Monforte

Jornalista Carlos Monforte em registros de diferentes épocas de sua marcante carreira - (crédito: Reprodução/Acervo/TV Globo)

O jornalista Carlos Monforte morreu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos, em Brasília. Ele realizava um tratamento contra um câncer, conforme comunicado do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF).

“O SJPDF solidariza-se com a família, os amigos e todos os colegas de profissão que tiveram o privilégio de conviver com esse profissional exemplar”, diz a nota.

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Monforte iniciou a carreira antes mesmo de se formar em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação de Santos, em 1972. Seus primeiros passos foram nos jornais A Tribuna e O Estado de S. Paulo, onde construiu sua base no jornalismo investigativo e político.

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Em 1978, ele ingressou na TV Globo como repórter local. Quatro anos depois, em 1982, assumiu a editoria de Política do "Jornal da Globo".

Primeiro âncora do Bom Dia Brasil

Sua participação na criação do Bom Dia Brasil, em janeiro de 1983, foi um marco. Monforte se tornou o primeiro editor-chefe e apresentador do telejornal, função que exerceu por nove anos, sendo reconhecido como um dos primeiros âncoras da TV brasileira.

A partir de 2000, o jornalista passou a coordenar a GloboNews em Brasília e apresentou o Jornal das Dez. Na capital federal, consolidou-se como uma das vozes mais respeitadas na cobertura política.

Após quase quatro décadas, Monforte deixou a Globo em 2016. Em 2022, lançou o livro O papel do jornalismo sem papel, que aborda a transformação digital nas redações.

Despedida

O velório de Carlos Monforte será realizado nesta terça-feira (1º/9), das 13h às 15h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança. A cremação está marcada para as 15h15.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.