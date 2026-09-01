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"Questão do BRB é grave e deve ser enfrentada", diz vice de Paula Belmonte

Everardo Ribeiro espera um confronto tranquilo e rico em propostas no Debate do Correio, que reúne candidatos ao Palácio do Buriti nesta terça-feira (1º/9), transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio.

Eleições 2026: Debate do Correio - (crédito: Minervino Júnior/CB/DAPress)
Eleições 2026: Debate do Correio - (crédito: Minervino Júnior/CB/DAPress)

Candidato a vice-governador na chapa de Paula Belmonte (PSDB), o juiz Everardo Ribeiro aposta em um debate tranquilo e rico em ideias. Segundo ele, Paula está motivada a explanar suas propostas durante o Debate do Correio com os concorrentes ao Palácio do Buriti. O evento ocorre às 21h desta terça-feira (1°/9) e será transmitido ao vivo no YouTube do Correio e na TV Brasília. 

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“É óbvio que algumas coisas têm que ser focadas, como a questão do BRB, que é grave e deve ser enfrentada por todos nós. Há outras angustiantes como a saúde pública, que é muito precária, e a segurança pública”, afirmou ao comentar sobre as expectativas para o debate.

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Everardo elogiou a trajetória da candidata. “Admiro pela determinação dos seus valores éticos morais e da honestidade absoluta. Estamos crescendo nas pesquisas e tenho certeza que ela vai vencer as eleições. Será um marco no DF vê-la assumindo o posto de primeira governadora mulher eleita”.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal será transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

Saiba Mais

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Darcianne Diogo e Luíza Altoé
postado em 01/09/2026 21:02
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