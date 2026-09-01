"Questão do BRB é grave e deve ser enfrentada", diz vice de Paula Belmonte

Candidato a vice-governador na chapa de Paula Belmonte (PSDB), o juiz Everardo Ribeiro aposta em um debate tranquilo e rico em ideias. Segundo ele, Paula está motivada a explanar suas propostas durante o Debate do Correio com os concorrentes ao Palácio do Buriti. O evento ocorre às 21h desta terça-feira (1°/9) e será transmitido ao vivo no YouTube do Correio e na TV Brasília.

“É óbvio que algumas coisas têm que ser focadas, como a questão do BRB, que é grave e deve ser enfrentada por todos nós. Há outras angustiantes como a saúde pública, que é muito precária, e a segurança pública”, afirmou ao comentar sobre as expectativas para o debate.

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Everardo elogiou a trajetória da candidata. “Admiro pela determinação dos seus valores éticos morais e da honestidade absoluta. Estamos crescendo nas pesquisas e tenho certeza que ela vai vencer as eleições. Será um marco no DF vê-la assumindo o posto de primeira governadora mulher eleita”.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal será transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.