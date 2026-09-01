Kiko Caputo prevê agendas com Zema e Girão no DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) afirmou nesta terça-feira(1/9) que deve cumprir uma agenda com Romeu Zema no próximo dia 9, mas destacou que terá encontros mais frequentes com Eduardo Girão, candidato a vice-presidente na chapa do partido.
Segundo Caputo, a maior disponibilidade de Girão deve permitir uma presença mais constante do candidato no Distrito Federal durante o período eleitoral.
“Eu devo ter agenda com Zema dia 9, mas eu vou ter muitas agendas com o Girão, que é o candidato a vice, porque ele tem uma agenda um pouco mais flexível,” afirmou.
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postado em 01/09/2026 21:57