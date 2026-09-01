"Espero cinco contra uma novamente", diz Celina sobre debate

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição Celina Leão (PP) chegou ao Correio Braziliense para participar do debate com os postulantes ao Palácio do Buriti e disse que está preparada para ser alvo dos adversários. O debate está acontecendo nesta terça-feira (1º/9), às 21h, e será transmitido ao vivo pela TV Brasília. Assista aqui:

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"Eu acho que os meus adversários estão muito preocupados em debater o nome da Celina, em vez de debater os problemas de Brasília, mas eu vou seguir firme contando realmente quais são os nossos projetos, o que nós já estamos fazendo pela cidade e o que nós iremos fazer. Mas faz parte da democracia", disse a candidata.

Celina afirmou que espera que haja diálogo sobre propostas. "Eu estou novamente no debate, espero que os nossos adversários tenham a capacidade de dialogar um pouco melhor com o eleitor, contar o que eles querem fazer e um pouco das propostas de cada um deles para o DF. A minha característica sempre foi coragem, nunca tive medo, e eu estou aqui para falar e colocar o que eu fiz nesses quatro meses", acrescentou.



