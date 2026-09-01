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ELEIÇÕES 2026

"Espero cinco contra uma novamente", diz Celina sobre debate

A candidata à reeleição Celina Leão disse que espera ser atacada por adversários, mas se disse preparada para o enfrentamento

Celina Leão - (crédito: Minervino Junior/ CB)
Celina Leão - (crédito: Minervino Junior/ CB)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição Celina Leão (PP) chegou ao Correio Braziliense para participar do debate com os postulantes ao Palácio do Buriti e disse que está preparada para ser alvo dos adversários. O debate está acontecendo nesta terça-feira (1º/9), às 21h, e será transmitido ao vivo pela TV Brasília. Assista aqui:

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"Eu acho que os meus adversários estão muito preocupados em debater o nome da Celina, em vez de debater os problemas de Brasília, mas eu vou seguir firme contando realmente quais são os nossos projetos, o que nós já estamos fazendo pela cidade e o que nós iremos fazer. Mas faz parte da democracia", disse a candidata.

Celina afirmou que espera que haja diálogo sobre propostas. "Eu estou novamente no debate, espero que os nossos adversários tenham a capacidade de dialogar um pouco melhor com o eleitor, contar o que eles querem fazer e um pouco das propostas de cada um deles para o DF.  A minha característica sempre foi coragem, nunca tive medo, e eu estou aqui para falar e colocar o que eu fiz nesses quatro meses", acrescentou.


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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 01/09/2026 21:25
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