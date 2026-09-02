Agências do trabalhador oferecem 846 vagas com salários de até R$ 5 mil

O mercado de trabalho no Distrito Federal dispõe de 846 vagas de emprego ofertadas pelas agências do trabalhador nesta quarta-feira (2/9). As posições abertas atendem a candidatos com variados níveis de instrução, incluindo vagas destinadas a profissionais experientes e outras voltadas a quem busca a primeira oportunidade profissional.

Entre as ocupações anunciadas, a função de mecânico de automóveis e caminhões registra a maior remuneração do dia, fixada em R$ 5 mil mais benefícios. A função soma três postos disponíveis em Ponte Alta. Já o maior volume de postos concentra-se na área de operador de caixa, que soma 136 vagas de trabalho, com vencimentos de até R$ 1,7 mil, além de benefícios.

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Os interessados em concorrer às oportunidades podem registrar o currículo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer presencialmente a uma das 16 unidades do DF. As agências funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro do perfil fica salvo no banco de dados do sistema, permitindo o cruzamento de informações para futuras seleções conduzidas por empresas parceiras.

Empresários que pretendem ofertar postos de trabalho ou utilizar as instalações das agências para a realização de entrevistas também podem efetuar o cadastro presencialmente, via e-mail institucional ou pelo Canal do Empregador.