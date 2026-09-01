Área de proteção ambiental no Park Way é invadida e três suspeitos são presos

Investigados foram detidos após desmatar área protegida com um trator - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Três homens foram presos após serem flagrados desmatando a Área de Proteção Ambiental (APA) Gama Cabeça de Veado, na Quadra 15, Conjunto 8, no Park Way. Um trator foi usado para derrubar a vegetação local, incluindo árvores de diferentes espécies. Os suspeitos serão encaminhados para audiência de custódia.

Um dos detidos afirma ser sócio do suposto proprietário do terreno. O grupo apresentou uma Escritura de Declaração para tentar comprovar a posse da área. Segundo o delegado Leonardo Alcanfor, responsável pelo caso, o documento apresentado não é válido. Os suspeitos também alegaram aos policiais que não sabiam que a derrubada da vegetação configurava crime.

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Os vizinhos denunciaram a situação à PCDF na manhã desta terça-feira (1º/9). Segundo os moradores, os homens haviam entrado em contato com algumas famílias da região para explicar a situação e tentar comprovar a posse do terreno.

Uma moradora de 65 anos, que preferiu não se identificar, contou que um dos suspeitos chegou à casa da família e afirmou que era “a favor da política da boa vizinhança”. Segundo ela, ele tentava entrar em acordo com os moradores sobre o apossamento da área.

Ainda de acordo com a mulher, o clima entre os moradores era de medo. “Nós não conseguimos sequer falar nada”, afirmou. Receosos, ela e o marido não fizeram a denúncia naquele momento. Na manhã desta terça-feira, porém, ela e outros vizinhos decidiram intervir.

“Ele me viu e tentou me atropelar com o trator. O policial precisou pedir para ele desligar o veículo”, relatou a moradora.

Integrante do Conselho de Segurança do Park Way, Walter Alkimim explicou que a área é alvo constante de invasões e que o problema se repete em diferentes quadras da região. “Ele trouxe uma escritura emitida no Goiás. A briga aqui é constante”, protestou.

O delegado Leonardo Alcanfor está ouvindo os três suspeitos na delegacia. Após os depoimentos, eles devem passar por audiência de custódia.