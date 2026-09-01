Paula Belmonte critica falta gestão no DF e promete ampliar transparência

A candidata criticou a falta de transparência na aplicação dos recursos públicos e citou as áreas de saúde e educação como exemplos - (crédito: Minervino Júnior/ CB)

A candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) afirmou, durante o primeiro bloco do debate do Correio, nesta terça-feira (1º/9), que sua experiência como administradora, empresária e parlamentar a credencia para assumir a gestão do Executivo local. Questionada sobre sua experiência para administrar um orçamento bilionário e lidar com conflitos sociais e econômicos, ela colocou a falta de gestão e de transparência entre os principais problemas do DF.



“É muito importante a gestão. Temos um estudo que mostra que 30% do orçamento do DF vai para o ralo por falta de gestão e corrupção”, afirmou Paula. A candidata é administradora por formação e destacou também sua atuação empresarial e a experiência acumulada no Legislativo, tanto no Congresso Nacional quanto na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

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A candidata criticou a falta de transparência na aplicação dos recursos públicos e citou as áreas de saúde e educação como exemplos. “O DF não sabe onde está colocando o dinheiro, não tem transparência. Vou dar dois exemplos em duas pastas: a pasta da educação e a pasta da saúde. São orçamentos bilionários, um de R$ 14 bilhões, o outro de R$ 15 bilhões, e que não chegam ao usuário”, disse.

Na educação, Paula afirmou que os problemas de gestão são percebidos na qualidade do ensino e no acesso às escolas. “Hoje nós temos o pior índice do Ideb de educação. As nossas crianças não estão todas na sala de aula, muito pelo contrário. A gente fala de fila de creche, mas, quando a gente chega às regiões administrativas, as mães estão reclamando demais por falta dessa creche”, afirmou.

Debate

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.







