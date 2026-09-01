Paula Belmonte defende educação sexual nas escolas de forma responsável

Antes do início do debate do Correio, nesta terça-feira (1º/9), a candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) defendeu a abordagem da educação sexual nas escolas como uma ferramenta de prevenção à gravidez precoce e de combate à evasão escolar entre adolescentes. Segundo ela, o tema deve ser tratado com responsabilidade dentro do ambiente educacional.

Mãe de seis filhos, a candidata afirmou que a gravidez na adolescência está entre os fatores que contribuem para que meninas deixem os estudos. “Educação sexual é um assunto muito importante. Temos estudos dizendo que as nossas meninas estudantes do ensino médio são as que mais evadem as escolas. Isso é uma tristeza, para nós, que queremos mulheres em espaços de lideranças”, afirmou.

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Paula defendeu que a educação sexual seja abordada de forma responsável. “Não podemos perder essas meninas que, em muitos casos, saem da escola por conta de uma gravidez precoce”, disse. A candidata também relacionou a proposta à defesa do ensino integral. Segundo ela, a ampliação da jornada escolar poderia oferecer aos estudantes contato com áreas como tecnologia e robótica, além de permitir a discussão de temas relacionados à saúde e à prevenção.

“Isso tem um impacto direto na família porque muitas das vezes essa mãe se torna uma mãe solo”, observou. "Tenho para mim que filho é sempre bênção, mas ele vai retardar alguns sonhos”, completou.

A transmissão do debate entre os candidatos ao GDF está sendo feita nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio de forma gratuita. Confira, também, a edição desta quarta-feira (2/9), que trará um resumo completo com os principais pontos do evento organizado pelo Correio Braziliense e TV Brasília.



