Arruda destaca saúde e crise do BRB como temas centrais

Entre os assuntos que pretende levar para a discussão, o candidato apontou a situação da saúde pública e a crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB). - (crédito: Minervino Júnior CB/DA Press )

José Roberto Arruda (PSD), candidato ao Governo do Distrito Federal, afirmou que espera um debate de “alto nível” e destacou a possibilidade de confronto entre as propostas dos candidatos como um dos principais benefícios do encontro. Nesta terça-feira (1°/9), os candidatos ao Buriti participam do debate promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília.

“Na propaganda eleitoral, cada candidato fala o que quer, mas as ideias não se confrontam. O bonito do debate é que essas ideias são confrontadas, são discutidas. E para o eleitor isso é muito bom”, afirmou.

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Entre os assuntos que pretende levar para a discussão, o candidato apontou a situação da saúde pública e a crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB). “A saúde, que está um caos, e o BRB, que está nesse quebra-não-quebra. Principalmente a partir do dia de hoje, com essas notícias estarrecedoras que estão aí”, disse.

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Arruda citou algumas das principais propostas que pretende apresentar durante o debate, embora tenha ressaltado que a escolha dos temas dependerá do rumo das discussões. “Quero construir novos hospitais, novas linhas de metrô, quero botar a educação pública de volta, como uma educação pública boa, hoje a última no Brasil. Quero resolver esse problema de morador em situação de rua, está um vexame na cidade”, afirmou.

Você pode acompanhar o evento, organizado pelo Correio Braziliense e TV Brasília, ao vivo pelas redes sociais e pelo canal no YouTube do Correio, além de ver, em tempo real, a cobertura do debate no site. A edição desta quarta-feira (2/9) trará a cobertura completa das discussões.