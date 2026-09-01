"Vou contratar mais de 7 mil policiais no DF", promete Cappelli

Ricardo Cappelli: "Nós vamos voltar com as rondas ostensivas que andam, nós vamos voltar com Cosme e Damião nas quadras, para dar segurança para as pessoas" - (crédito: Minervino Júnior/ CB)

Durante o debate promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, a pauta da segurança pública colocou em evidência o choque de estratégias e a superação de barreiras ideológicas. Questionado pela jornalista Samantha Sallum, da coluna Capital S/A, o candidato Ricardo Cappelli (PSB) foi perguntado sobre as razões que o levaram, enquanto representante do campo progressista, a se inspirar na política de "Tolerância Zero" — modelo associado ao ex-prefeito conservador de Nova York, Rudy Giuliani, e adotado no Distrito Federal pelo ex-governante Joaquim Roriz. Em sua fala, Cappelli rebateu as divisões partidárias e assumiu a promessa de recomposição imediata do efetivo da Polícia Militar.



Ricardo Cappelli buscou afastar rótulos e enfatizar o pragmatismo de sua plataforma. "Temos que aproveitar as melhores experiências, os melhores resultados de cada governo. Eu não fico escolhendo se o resultado foi usado por governo de direita ou de esquerda", rebateu o candidato. Ao alçar a recomposição das forças policiais como o pilar mais forte de sua proposta, Cappelli apresentou números sobre a defasagem no efetivo e listou as ações prioritárias que pretende implementar.



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"No meu programa Tolerância Zero, o que eu vou fazer? Primeiro, vou contratar os mais de 7 mil policiais militares que estão faltando no Distrito Federal. Tivemos 18 mil homens e mulheres na força, hoje temos pouco mais de 11 mil. Nós vamos voltar com as rondas ostensivas que andam, nós vamos voltar com Cosme e Damião nas quadras, para dar segurança para as pessoas."



Além do policiamento ostensivo e do retorno das duplas a pé nas quadras residenciais e comerciais, Cappelli ressaltou o foco no combate aos crimes contra a mulher e no controle da mancha urbana. "Vou combater com toda a força o feminicídio. A cada 15 dias uma mulher está sendo morta no Distrito Federal pelo simples fato de ser mulher. E nós vamos enfrentar a questão da população de rua. Não é possível que a população do Distrito Federal esteja com medo de ir à farmácia à noite, de ser assaltado, furtado e até assassinado. Tolerância zero na segurança pública."



Convidado pela jornalista para comentar o posicionamento, o candidato Kiko Caputo (Novo) concordou com a priorização da pauta e com o uso da "mão de ferro" contra o crime, mas divergiu do adversário quanto ao resgate de práticas operacionais do passado. "Segurança pública é uma das prioridades do nosso governo. Nós vamos tratar o criminoso com mão de ferro. E a segurança se faz, primordialmente, com a presença do Estado nas ruas. É isso que traz a sensação de segurança para a população. Não podemos também ficar só olhando para o passado, vendo situações como o Cosme e Damião, que já não são possíveis mais hoje. Precisamos investir em tecnologia até conseguirmos recompor as forças de segurança, principalmente a PM, que está com o seu contingente muito defasado."