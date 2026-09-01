Giselle Ferreira reforça a importância do debate e destaca apoio a Celina Leão

Antes do início do debate com seis candidatos ao governo do distrito federal promovido pelo Correio Braziliense e TV Brasília, a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Giselle Ferreira, destacou a importância do evento.

"O Correio é um órgão pioneiro em diversas causas e pautas, e em trazer a transparência para a população. É um debate muito importante", disse.

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Apoiando a candidatura de Celina Leão, a secretaria destacou que está "tranquila" em relação ao desempenho da postulante. "Ela vai mostrar o que está fazendo no mandato e mostrar a sua experiência", afirmou.

Você pode acompanhar o evento, organizado pelo Correio Braziliense e TV Brasília, ao vivo pelas redes sociais e pelo canal no YouTube do Correio, além de ver, em tempo real, a cobertura do debate no site. A edição desta quarta-feira (2/9) trará a cobertura completa das discussões.