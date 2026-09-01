Ensino técnico e emprego são prioridades no DF, diz diretor do Senac

O diretor regional do Senac DF, Vitor Corrêa, destacou a importância do debate promovido pelo Correio e pela TV Brasília para que a população conheça as propostas e defina o voto em 4 de outubro. O dirigente afirmou que a capital necessita de desburocratização, incentivo ao desenvolvimento dos negócios e, primordialmente, investimento na educação profissionalizante para gerar competitividade e prosperidade.

Corrêa enfatizou que um dos principais gargalos da cidade é a inserção da juventude no mercado de trabalho, destacando a necessidade de evitar que os jovens fiquem sem estudar e sem trabalhar. Ele lembrou que o setor privado em Brasília emprega mais de 800 mil pessoas, mas sofre com a falta de mão de obra qualificada para preencher os postos abertos.

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"Sem dúvida, se você for ver os dados de desemprego, a juventude tem o triplo da quantidade de desemprego do que a população em geral. Então a gente precisa inserir essa juventude na oportunidade do mercado de trabalho", disse.

Para mitigar esse cenário, o diretor cobrou um compromisso do próximo governo com a ampliação e o fortalecimento do ensino técnico ainda durante a etapa do ensino médio.

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"Formam no ensino médio na rede pública de ensino em torno de 35 mil alunos. O Senac já faz formação de ensino técnico para cerca de 6 mil e precisamos ampliar em um compromisso dos candidatos ao governo do Distrito Federal com a ampliação do ensino técnico, profissionalização ao longo do ensino médio", afirmou.

O dirigente concluiu ressaltando que o Senac atua de forma contínua para absorver e capacitar essa juventude, cabendo ao Estado atuar como indutor para dar escala ao modelo e atender às demandas reais do mercado local.