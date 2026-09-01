Vice de Arruda: Celina apelou ao chamar Cappelli de "bobo da corte"

O vice do candidato José Roberto Arruda (PSD) ao governo do Distrito Federal (DF), Luiz Pitiman (PSD), avaliou que a governadora Celina Leão (PP) “apelou um pouquinho” ao chamar Ricardo Cappelli (PSB) de “bobo da corte” durante o debate.

“Foi um debate propositivo, com exceção da Celina, que resolveu apelar um pouquinho em cima de Cappelli. Não tem sentido ‘bobo da corte”, disse ele ao Correio. O candidato do PSB pediu e recebeu o direito de resposta.

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Ao fazer uma avaliação geral, Pitiman apontou que o debate foi positivo, com os candidatos se posicionando diante das questões, mas acredita que Arruda está “muito mais preparado” que os demais. “A impressão que dá até é que são todos ali num parquinho de diversão e o Arruda tá sendo o tutor da turma toda e ajudando a orientá-los, inclusive”, afirmou.

Para ele, os temas principais estão sendo debatidos, como é o caso das dificuldades enfrentadas pela população na área da saúde e transporte. “Eu vejo que o tema principal da população — que é a saúde — está bem atendido. Outro tema que eu sinto nas ruas é o transporte que também já foi bem questionado. E, por último, é a preocupação com a situação do BRB. Então também eu acho que foi um tema bem debatido”, avaliou.

