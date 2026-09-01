Arruda e Kiko Caputo criticam atual situação do transporte público do DF

Os candidatos ao Palácio do Buriti, José Roberto Arruda (PSD) e Kiko Caputo (Novo) discutiram sobre a atual situação do transporte público e a mobilidade urbana do Distrito Federal.



Arruda teve a possibilidade de iniciar a rodada com a pergunta e criticou os últimos governos pela não ampliação do metrô. “Quando eu deixei o governo, nós projetamos quatro linhas de metrô e nenhuma foi feita nesses 16 anos. Esse governo fez viadutos. Qual a sua solução para o transporte?”, questionou o candidato.

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Kiko afirmou querer ampliar o metrô e fazer quatro novas Estradas Parque. “Queremos levar o metrô até o final da Samambaia e até o Sol Nascente. Queremos fazer Estradas Parque em Brazlândia, Planaltina, Águas Claras e a Estrada Parque do Encanto, que vai sair do Recanto (das Emas), passar pelo Riacho (Fundo) e chegar ao Plano Piloto”, destacou. “Além disso, queremos trazer o trem de Luziânia até a rodoferroviária. Tudo isso vai facilitar a mobilidade urbana”, completou.

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Além disso, o candidato afirmou que é preciso fazer uma fiscalização nas empresas de ônibus “para ver se eles estão colocando os ônibus na frequência que eles estão sendo pagos pelo governo”.



Arruda relembrou que, em seu governo, a tarifa de ônibus era de R$ 3 e o governo não pagava subsídio para as empresas de ônibus. “Hoje a tarifa é 5 reais. Sabe quanto o governo Ibaneis Celina paga pros empresários dos ônibus, inclusive com os quais tem sociedade pra comprar vaca milionárias, 2 bilhões de reais”, criticou.

O candidato afirmou que, com o valor designado ao subsídio do transporte, poderia ampliar o transporte sob trilhos. “Com R$ 2 bilhões por ano que eles dão de presente pros empresários de ônibus, dá pra fazer 20 quilômetros de metrô, em quatro anos 80 quilômetros de metrô, e o transporte sobre trilhos é a única solução para Brasília voltar a ter uma mobilidade urbana”, ressaltou.

O candidato do Novo, Kiko Caputo, aproveitou sua fala para destacar que a terceira faixa construída na BR-020 é uma obra do governo federal. “A gente ouviu agora a pouco da candidata que está no governo que ela está construindo a terceira faixa. Aquilo é uma rodovia federal. Quem está fazendo a obra, assim como a de Brazlândia, é o governo federal, pelo PAC, não tem nada a ver com o DF”, afirmou.

Kiko, assim como Arruda, criticou os valores pagos às empresas de ônibus como subsídio. “O DF tá é pagando muito dinheiro para as empresas de ônibus, uma delas inclusive que a atual governadora é sócia. Isso surpreende porque a população está sofrendo com ônibus sem ar-condicionado”, disse. “A gente precisa é qualificar o transporte público e respeitar o cidadão de bem”, completou.