Cappelli quer zerar IPVA para motoristas de aplicativo no DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Ricardo Cappelli (PSB) iniciou a agenda desta quarta-feira (2/9) com uma ação de panfletagem, pela manhã, em Santa Maria. Ele apresentou propostas voltadas a motoristas de aplicativo e a entregadores, entre elas a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a criação de uma plataforma de transporte administrada por cooperativas da própria categoria e a oferta de seguro veicular por meio do Banco de Brasília (BRB).
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Segundo Cappelli, as medidas foram elaboradas a partir da experiência de trabalhar como motorista de aplicativo e entregador. O candidato afirmou que passou alguns dias nas duas atividades para conhecer de perto a rotina e os custos enfrentados pelos trabalhadores.
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"Vi de perto o que é trabalhar o dia inteiro e entregar 30%, 40%, 50% e até 60% para as plataformas. Por isso, vou zerar o IPVA para motoristas de aplicativo e entregadores”, afirmou.
Entre as propostas está a criação do "Bora DF", aplicativo de mobilidade que, segundo o candidato, seria administrado por cooperativas de motoristas. A ideia é que a plataforma tenha uma taxa máxima de 10% sobre o valor das corridas, com o objetivo de não afetar tanto a parcela de remuneração que permanece com os trabalhadores. “O dinheiro precisa ficar no bolso de quem trabalha”, disse Cappelli.
Ele também defendeu a criação, por meio do BRB, de uma modalidade de seguro destinada a trabalhadores que utilizam o próprio veículo como instrumento de trabalho. “Tem motorista que depende do carro para sustentar a família e hoje não consegue fazer seguro. Vamos usar o BRB para oferecer uma alternativa a esses trabalhadores."
O candidato também participou de uma roda de conversa com a Associação de Empresários, Pesquisadores e Gestores de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (APEG/DF), de uma reunião interna de campanha e de gravações de vídeos para redes sociais e televisão.
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