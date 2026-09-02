115 novos veículos integram a frota do Corpo de Bombeiros do DF

A quantidade de veículos acrescentados representa cerca de 15% da frota atual da CBMDF que, desse total, 58 já estão em atividades e outras 57 estão previstas para entrega ainda neste ano - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) renova a frota com 115 viaturas, embarcações e motocicletas. De acordo com a instituição, a renovação do conjunto de veículos mantém os meios operacionais em condições adequadas de utilização.

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A quantidade de veículos acrescentados representa cerca de 15% da frota atual da CBMDF. Desse total, 58 estão em atividades e outras 57 estão previstas para entrega ainda neste ano. Entre as viaturas recebidas, estão 33 Unidades de Resgate (UR), 24 caminhonetes utilitárias e um barco de aço de médio porte.

As próximas entregas incluem duas embarcações cabinadas de grande porte, nove caminhonetes, quatro Unidades de Resgate destinadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência, sete caminhões dos bombeiros, 20 motocicletas de 850 cilindradas e 15 de 300 cilindradas. A renovação também se soma à incorporação do helicóptero Resgate 08 e do avião Resgate 09, que ampliaram a capacidade do CBMDF para missões de socorro, transporte e apoio operacional.

Segundo a CBMDF, a renovação também é importante para que os bombeiros façam o revezamento das viaturas, já que são submetidas a uso intenso e delocamentos por diferentes tipos de terreno e condições climáticas. Atualmente, 55% da frota permanece em operação, enquanto 30% passa por manutenção preventiva ou corretiva e uma parcela de 15% é mantida como reserva para que seja usada quando não tiver guarnições disponíveis.

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A gestão considera, ainda, o ciclo completo dos veículos, que envolve aquisição, operação, manutenção, reserva, substituição e desfazimento. Os veículos que chegam ao final de sua vida útil são destinados a leilão, conforme os procedimentos administrativos, e os recursos obtidos retornam à Corporação para novos investimentos.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti