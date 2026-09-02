Advogada avalia que candidatos falaram de temas que interessam ao eleitor

Anne Cabral é advogada eleitoral, professora e palestrante e foi a entrevistada do CB.Poder desta quarta-feira (2/9) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A advogada eleitoral, professora e palestrante Anne Cabral avaliou que o debate dessa terça-feira (01/9), promovido pelo Correio em parceria com a TV Brasília, foi saudável e que os candidatos ao Palácio do Buriti conseguiram apresentar bem suas linhas argumentativas. Nesta quarta-feira (02/9), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — a especialista afirmou que eventos do tipo são “essenciais para o exercício democrático”.

Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, a advogada explicou que debates são uma forma de ajudar o cidadão a exercer o direito ao voto. “Ele ajuda o eleitor, principalmente o indeciso, a formar opinião em quem ele vai votar”, detalhou.

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No entanto, apesar de suas vantagens, eventos voltados para o diálogo não têm sido priorizados, especialmente na disputa presidencial. Anne atribuiu esse fenômeno a mudanças na forma como a sociedade vem se comunicando. “Com o uso de plataformas digitais, do Whatsapp, tudo que a gente lê, ouve e fala vai por um caminho que dialoga com alguma inteligência artificial. Isso muda a forma como as pessoas se comunicam, e as polarizações ficam em torno de debates não estratégicos”, argumentou.

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Apesar da dificuldade atual em estabelecer diálogo, no debate dos candidatos ao Governo do Distrito Federal, a avaliação de Anne é que eles foram capazes de falar sobre assuntos que interessam ao eleitor. “O evento fluiu. Falou-se sobre saúde e sobre mobilidade. Obviamente houve polarização de grupos políticos, mas se falou sobre temas que são importantes para a população do DF”, destacou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates