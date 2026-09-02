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Esplanada dos Ministérios terá alterações no trânsito neste sábado (5/9)

Via N1 será interditada para o ensaio do desfile da Independência na segunda-feira (7/9). Veja mapa

Via N1 será interditada para o ensaio - (crédito: Divulgação)
Via N1 será interditada para o ensaio - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (5/9), das 6h às 11h, em razão do ensaio para o evento de Sete de Setembro, haverá interdição da via N1 e S1, na Esplanada dos Ministérios.

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Os agentes de trânsito farão o bloqueio dos acessos à N1, pela L4 Norte, via Palácio Presidencial e vias de ligação com a S1, próximas à Catedral.

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Durante o evento, as equipes atuarão nas imediações para garantir a segurança e a fluidez no trânsito.

A previsão é que a via seja liberada às 11h.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/09/2026 20:15
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