TJDFT esclarece medidas protetivas contra mulher morta pelo ex em Samambaia

Em nota oficial, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (CMVD/TJDFT) esclareceu que Jussiara Ferreira dos Santos, 42 anos, vítima de feminicídio em Samambaia Sul, não tinha medida protetiva vigente contra o ex-companheiro. A coordenadoria lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família e aos amigos.

Registros judiciais constataram que a Justiça concedeu, em 2019, medidas protetivas de urgência em favor de Jussiara após relato de ameaças praticadas pelo ex. Posteriormente, informou o TJDFT, com o arquivamento do procedimento criminal e por decisão judicial, as medidas foram revogadas.

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"Após esse episódio, não foram localizados novos registros policiais, pedidos de medidas protetivas ou processos envolvendo a vítima e o investigado.[...] Embora tenha havido medidas protetivas no passado, não havia notícia de medida protetiva vigente por ocasião do feminicídio", explicou.

O crime

Jussiara foi esfaqueada pelo ex-companheiro, João Alberto Mesquita da Silva, 44, na QR 504 de Samambaia, no último sábado (29/8). Segundo as investigações, o crime contou com a participação de Gisele Moreira, 44, amiga da vítima. Os dois estão presos.

As investigações revelaram que Gisele compartilhava a mesma kitnet com Jussiara e mantinha uma relação de amizade com a vítima. De acordo com as apurações, o ataque se deu após a recusa de Jussiara em entregar dinheiro aos suspeitos.

O delegado-adjunto da 32ª DP, Fabiano Oliveira, detalhou ao Correio que a primeira agressão partiu da amiga da vítima. "A Gisele fez o primeiro ataque com a faca, acertando Jussiara no ombro. Depois, segurou-a pelas costas para que João desferisse uma facada na lateral do corpo", explicou.

O golpe atingiu a região do dorso e provocou uma perfuração no intestino, causando evisceração — ruptura de todas as camadas da parede abdominal, fazendo o órgão ficar exposto. Mesmo desorientada e com as roupas rasgadas, a mulher conseguiu ir da quadra 504 até a 514 em busca de ajuda na casa da irmã e da cunhada, que acionaram o socorro.

Jussiara passou por cirurgia no HRT, mas o quadro clínico evoluiu para o óbito antes mesmo que os investigadores pudessem ouvi-la formalmente. As informações sobre a autoria e a dinâmica do ataque foram colhidas a partir dos relatos que a própria vítima deu aos familiares durante o atendimento médico.

Nas redes sociais, familiares da vítima cobraram justiça. "Minha mãe tinha uma vida, uma história, uma família e pessoas que a amavam. Ela não era apenas mais uma vítima. Era mãe, filha, irmã, amiga e alguém que deixou um vazio impossível de preencher", declarou uma das filhas de Jussiara.

A mulher será sepultada nessa quinta-feira (3), no cemitério de Taguatinga.