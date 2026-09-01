Homem é preso com 52 kg de maconha; droga pode estar ligada ao PCC - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (31/8), em Ceilândia. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele foi localizado após informações compartilhadas entre equipes de inteligência da corporação e unidades da Polícia Militar de Goiás.

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Com o suspeito, os policiais apreenderam 52 tabletes de maconha, que totalizavam aproximadamente 52 kg da droga. A suspeita é de que o carregamento tenha ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), mas a eventual relação com a facção ainda deverá ser investigada.

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A ocorrência foi registrada por volta das 23h durante uma ação do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), com apoio de equipes de Goiás.

De acordo com a PMDF, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 100 mil ao crime organizado. O homem foi encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.