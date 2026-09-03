Pesquisa Correio/Opinião: "População sabe reconhecer a verdade", diz Celina

O cenário eleitoral para a disputa ao Governo do Distrito Federal (GDF) permanece estável, segundo mostra a terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, realizada entre 29 e 31 de agosto. A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, mantém a liderança com 32% das intenções de voto no levantamento estimulado, quando é apresentado ao entrevistado um cartão circular com os nomes dos candidatos. Ao avaliar o resultado divulgado nesta quinta-feira (3/9), ela associou as críticas recentes de opositores ao início da etapa de confrontos diretos na TV e na internet.

"Os debates começaram e, com eles, os ataques a mim e ao meu governo. Mas a população do DF sabe reconhecer a verdade", destacou Celina. Para a candidata, a apresentação de resultados da gestão contribui para o primeiro lugar na pesquisa. "Agradeço, com gratidão e humildade, a confiança e o reconhecimento da população. Seguimos firmes, rumo à vitória", declarou.

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Na pesquisa anterior, divulgada em 5 de agosto, Celina tinha 32,4%. Este é o primeiro levantamento realizado após o protocolo do requerimento de registro das candidaturas. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número DF-04936/2026. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A coleta foi feita de forma presencial, ouvindo 1.121 pessoas em 31 das 33 regiões administrativas do DF.

Concorrentes

O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) está em segundo, com 23,3%. Arruda, 24%. O petista Leandro Grass está em tendência de crescimento. Na rodada anterior, o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tinha 9,8% e agora aparece com 12,5%. No Distrito Federal, 11 candidatos se apresentaram para a disputa ao governo.

Na estimulada, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) alcançou a quarta colocação, com 3,5% das intenções de votos, à frente do advogado Kiko Caputo (Novo), com 2,3% e do ex-presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) Ricardo Cappelli (PSB), que aparece com 1,7%.

Na rodada anterior, Cappelli estava em quarto lugar, com 4,3%; Paula tinha os mesmos 3,5%; e Kiko contava 0,8%. A professora Samara Mineiro (UP) tem agora 0,6% e tinha 0,9%. O professor Robson (PSTU) conta com 0,4% das intenções de votos. Antes aparecia com 0,5%.

Esta foi a primeira rodada que registra as intenções de votos dos candidatos Rico Pinheiro, do PRTB, que surge com 0,3%, de Expedito Mendonça (PCO), com 0,1% e de Elisson (Agir), também com 0,1%. Entre os entrevistados, 10,7% disseram que vão votar em branco ou nulo. Outros 12,6% não souberam avaliar.