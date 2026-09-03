Pesquisa Correio/Opinião: empate técnico entre Michelle e Leila para o Senado

Faltam 32 dias para as eleições e a disputa ao Senado pode surpreender. Considerando que o eleitor vota em dois candidatos, Michelle Bolsonaro (PL) lidera com 21%, com a senadora Leila do Vôlei (PDT) em segundo lugar, com 17,8%. Os dados são da consulta estimulada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, que foi a campo entre 29 e 31 de agosto, em 31 das 33 regiões administrativas, ouvindo de forma presencial 1.121 pessoas. Michelle e Leila estão tecnicamente empatadas, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

Michelle e Leila são consideradas favoritas, mas Érika Kokay (PT) e Bia Kicis (PL) estão no encalço. A deputada federal petista que concorre agora ao Senado soma 12,2% das intenções de votos e Bia tem 11,6%. As duas estão em estratégia de dobradinha com as candidatas de seus campos políticos. Michelle e Bia fazem campanha juntas. Da mesma forma, Leila e Érika pedem votos duplos. O sucesso dessa estratégia pode definir o resultado eleitoral.

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"Michelle e Leila são favoritas pelos números registrados, mas só agora começou o horário eleitoral e na eleição com dois votos o cenário pode mudar a depender do olhar do eleitorado", afirma o CEO do Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia.

Os demais candidatos estão bem atrás. O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Sebastião Coelho (Novo) tem 3,1%. Na sequência, aparecem Professor Guilherme Amorim (UP), com 2,2%; Ronaldo Fonseca (PSD), com 1,4%; Tiago (Agir), com 0,8%; Zanata (PSTU), 0,7%; Marley (Avante), 0,6%; David Horn (PCO), 0,4%; Guto Felício dos Santos (PSDB), com 0,2% e Avenir Rosa (Democrata), 0,2%. Entre os entrevistados, 13,8% disseram que votarão em branco ou nulo e 14% não souberam responder.

Na consulta espontânea, em que o entrevistado aponta o candidato ou candidata da preferência, Michelle Bolsonaro tem 11,8% das intenções de votos. Leila do Vôlei, 7,3%. Bia Kicis e Erika Kokay têm, respectivamente, 5,4% e 5,3%. Sebastião Coelho é citado por 1,3%. Os demais não passam de 0,1%.

Pesquisa-SENADO (foto: Valdo Virgo)

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Rejeição

No critério de rejeição, a deputada Érika Kokay está na frente, com 30,1%. Entre os entrevistados, 26% disseram que não votam na ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro de jeito nenhum. Bia Kicis e Leila do Vôlei são reprovadas por, respectivamente, 10,4% e 10%.