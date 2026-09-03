Pesquisa Correio/Opinião: Celina mantém liderança, com 32%

O cenário eleitoral para a disputa ao Governo do Distrito Federal permanece estável com poucas alterações, segundo registra a terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, que foi a campo entre 29 e 31 de agosto. A governadora Celina Leão (PP), que busca a reeleição, mantém a liderança, com 32% das intenções de votos, na consulta estimulada, quando é apresentado ao entrevistado um cartão circular com os nomes dos candidatos. O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) está em segundo, com 23,4%. Na pesquisa anterior, divulgada em 5 de agosto, Celina tinha 32,4% e Arruda, 24%.

O petista Leandro Grass está em tendência de crescimento. Na rodada anterior, o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tinha 9,8% e agora aparece com 12,5%. Esta é a primeira pesquisa realizada após o protocolo do requerimento de registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. No Distrito Federal, 11 candidatos se apresentaram para a disputa ao governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na estimulada, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) alcançou a quarta colocação, com 3,5% das intenções de votos, à frente do advogado Kiko Caputo (Novo), com 2,3% e do ex-presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) Ricardo Cappelli (PSB), que aparece com 1,7%. Na rodada anterior, Cappelli estava em quarto lugar, com 4,3%, Paula tinha os mesmos 3,5% e Kiko contava 0,8%. A professora Samara Mineiro (UP) tem agora 0,6% e tinha 0,9%. O professor Robson (PSTU) conta com 0,4% das intenções de votos. Antes aparecia com 0,5%.

Esta foi a primeira rodada que registra as intenções de votos dos candidatos Rico Pinheiro, do PRTB, que surge com 0,3%, de Expedito Mendonça (PCO), com 0,1% e de Elisson (Agir), também com 0,1%. Entre os entrevistados, 10,7% disseram que vão votar em branco ou nulo. Outros 12,6% não souberam avaliar.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número DF-04936/2026. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A coleta foi feita de forma presencial, ouvindo 1121 pessoas em 31 das 33 regiões administrativas do DF.

Na avaliação do CEO do Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia, estatístico responsável pela pesquisa, o cenário permanece bastante favorável para Celina Leão. "Ela tem também uma aprovação na casa de 50% e em eventual impedimento de Arruda (que está sob impugnação do Ministério Público Eleitoral), ela pode crescer ainda mais e até vencer no primeiro turno. Os dados, se o cenário continuar com a candidatura do Arruda, vemos uma situação bastante estável, com possível segundo turno entre ele e Celina", afirma Garcia.

Pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política para governador (foto: Valdo Virgo)

Espontânea

A consulta espontânea, quando o entrevistado aponta sua preferência sem que nenhum nome seja apresentado, aponta um quadro de consolidação de votos de Celina Leão no patamar de 23,4%. Arruda também aparece com um eleitor fiel que representa pelo menos 14% do eleitorado. Leandro Grass conta com 7,3%; Kiko Caputo, 1,5%; Paula Belmonte, 1,3% e Ricardo Cappelli, 1,1%. Outros citados somam 0,8%. Mas há ainda um percentual alto de eleitores indecisos: 38,8%. Outros 11,8% disseram que votam em branco ou nulo. Na rodada anterior, 49% ainda não tinham escolhido candidato e 15,8% afirmaram que não optariam por nenhum nome.

Leia também: Acompanhe toda a cobertura eleitoral do Correio

Segundo turno

No embate de segundo turno, Celina venceria Arruda com um placar de 45,3% a 37,1%, acima da margem de erro. A governadora que concorre à reeleição também derrotaria Leandro Grass, com um desempenho ainda mais favorável (54,4% e 27,4%). No confronto direto entre Arruda e o petista, o resultado, segundo a pesquisa Correio-Opinião, seria de 50,1% para o ex-governador, contra 28,6% para Grass.

Pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política para governador (foto: Valdo Virgo)

Rejeição

Celina Leão aparece na frente, mas também na dianteira no quesito rejeição. Entre os entrevistados, 26,1% disseram que não votariam na governadora de jeito nenhum. No caso de Arruda, o percentual é de 21,4%. Já com relação a Leandro Grass, a rejeição é de 20%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos, que estão na frente nas intenções de votos, aparecem empatados quando se refere à reprovação eleitoral. Kiko Caputo aparece com 6,3%; Cappelli, 5,2%; Paula Belmonte, 3,5%; Rico Pinheiro, 3,2%; Professor Robson, 2,9%; Expedito Mendonça, 2,8%; Professora Samara Mineiro, 2,3% e Elisson, 1,8%.

Pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política para governador (foto: Valdo Virgo)





