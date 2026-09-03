Arruda atribui queda em pesquisa a desgaste com disputa judicial no TRE

O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) atrelou o resultado da nova pesquisa eleitoral à incerteza jurídica que envolve sua candidatura ao Governo do Distrito Federal (GDF). Na terceira rodada do levantamento Correio/Opinião Inteligência Política, realizada entre 29 e 31 de agosto, Arruda aparece na segunda colocação, com 23,3% das intenções de voto na consulta estimulada — ante 24% na rodada divulgada em 5 de agosto.
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Ao avaliar o cenário divulgado nesta quinta-feira (3/9), data em que o Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) julga o pedido de registro da sua candidatura, o candidato reconheceu o impacto do desgaste. "Eu sou engenheiro, não brigo com números. Acho que as pesquisas espelham mesmo a realidade e, tendo em vista essa instabilidade jurídica, de quererem me tirar no tapetão, é claro que isso diminui a minha intenção de voto", afirmou Arruda.
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Apesar da oscilação, ele manteve a convicção na legalidade do seu registro: "Tenho absoluta consciência de que registrei minha candidatura de acordo com a lei e, se o pedido de impugnação for negado, não tenho dúvidas de que estarei competitivo com os atuais donos do poder".
O julgamento no TRE-DF definirá se o ex-governador, afastado de disputas nas urnas há 16 anos, estará apto para pleitear o comando do Palácio do Buriti em 4 de outubro. No entorno do candidato, o clima é de apreensão. "A expectativa é a pior possível. Já era", comentou o postulante ao Correio.
Impasse judicial
Vitorioso no primeiro turno da eleição ao GDF em 2006, Arruda teve a trajetória política afetada pelos desdobramentos da Operação Caixa de Pandora, perdendo o mandato em 2010 por infidelidade partidária e ficando impedido de disputar pleitos seguintes. Em 2014, teve o registro indeferido por improbidade administrativa após condenação no TJDFT, sendo substituído na chapa por Jofran Frejat, em eleição vencida por Rodrigo Rollemberg.
A tentativa de retorno às urnas apoia-se nas alterações trazidas pela Lei Complementar nº 219/2025, que unificou o teto dos prazos de inelegibilidade em no máximo 12 anos para processos interligados. Como seu primeiro revés judicial ocorreu em 2014, a defesa argumenta que o impedimento já prescreveu, visto que as demais seis condenações derivam dos mesmos fatos investigados na Caixa de Pandora. O Ministério Público Eleitoral, por outro lado, contesta a tese de conexão entre os processos e entende que as sanções acumulam-se, podendo estender a restrição até 2030 ou 2034.
Se o colegiado do TRE-DF rejeitar o pedido de registro, a equipe jurídica do postulante recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, eventualmente, ao Supremo Tribunal Federal (STF). A interposição de recurso garante efeito suspensivo, permitindo a manutenção das atividades de campanha até uma decisão final da última instância.
Líder e concorrentes
A pesquisa registra que a liderança da corrida eleitoral segue com a governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, que contabilizou 32% da preferência na modalidade estimulada (tinha 32,4% no estudo anterior). Ao avaliar os dados, Celina associou as investidas dos adversários à abertura da temporada de debates.
“Os debates começaram e, com eles, os ataques a mim e ao meu governo. Mas a população do DF sabe reconhecer a verdade”, declarou a chefe do Executivo, acrescentando agradecimento “com gratidão e humildade” pelo reconhecimento do eleitorado.
Entre os demais 11 postulantes ao GDF registrados na Justiça Eleitoral, o ex-presidente do Iphan Leandro Grass (PT) aparece em terceiro lugar, marcando trajetória ascendente ao subir de 9,8% para 12,5%. A deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) figura em quarto lugar com 3,5%, seguida pelo advogado Kiko Caputo (Novo), que pontuou 2,3%, e por Ricardo Cappelli (PSB), com 1,7%. No levantamento anterior, Cappelli acumulava 4,3%, Paula mantinha os mesmos 3,5% e Kiko registrava 0,8%.
Na sequência surgem a professora Samara Mineiro (UP), com 0,6% (ante 0,9%), e o professor Robson (PSTU), com 0,4% (antes 0,5%). Estreando no levantamento, Rico Pinheiro (PRTB) soma 0,3%, enquanto Expedito Mendonça (PCO) e Elisson (Agir) aparecem com 0,1% cada. Brancos e nulos somam 10,7%, e o grupo de indecisos reúne 12,6% dos entrevistados.
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número DF-04936/2026, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O levantamento ouviu presencialmente 1.121 pessoas em 31 regiões administrativas da capital.
Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais