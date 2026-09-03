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ELEIÇÕES 2026

Pesquisa Correio/Opinião: "A pesquisa que eu acredito é da rua", diz Cappelli

Candidato do PSB registrou 1,7% de intenções de votos na terceira rodada do levantamento Correio/Opinião Inteligência Política e disse não confiar nos números

Apesar do resultado, Cappelli afirmou que pretende manter a estratégia de campanha - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Apesar do resultado, Cappelli afirmou que pretende manter a estratégia de campanha - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ricardo Cappelli (PSB), candidato ao Governo do Distrito Federal, questionou o resultado da terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política e criticou a credibilidade do instituto responsável pelo levantamento. Na segunda rodada, divulgada em 5 de agosto, o candidato aparecia em quarto lugar, com 4,3% das intenções de voto. No novo levantamento, divulgado nesta quinta-feira (3/9), Cappelli registrou 1,7%, na sexta posição.

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“Essa pesquisa deste instituto varia de maneira abrupta. Eu não acredito nessa pesquisa. Essa pesquisa, sinceramente, para mim, não tem credibilidade. A pesquisa que eu acredito é a pesquisa da rua”, declarou o candidato. Apesar do resultado, Cappelli afirmou que pretende manter a estratégia de campanha. “O que eu estou sentindo nas ruas não bate com o que essa pesquisa vem demonstrando”, afirmou.

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Pesquisa eleitoral

A terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política foi realizada presencialmente nos dias 29, 30 e 31 de agosto, com 1.121 moradores do Distrito Federal com mais de 16 anos, em 31 das 33 regiões administrativas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04936/2026.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Por Ana Carolina Alves e Adriana Bernardes
postado em 03/09/2026 11:57
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