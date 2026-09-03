Morre o jurista e professor Raul Livino, referência do Direito Penal em Brasília

A advocacia e a comunidade jurídica do Distrito Federal estão em luto. Morreu o advogado, jurista e professor Raul Livino Ventim de Azevedo, uma das figuras mais emblemáticas e respeitadas do Direito Penal e da Filosofia do Direito na capital federal. Em nota oficial, as diretorias da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) lamentaram o falecimento.

Paulo Maurício Siqueira, presidente da OAB/DF, Raul Livino foi professor de gerações de profissionais em Brasília. "Foram décadas dedicadas ao UniCeub, formando advogados e, sobretudo, criminalistas de excelência. Perdemos um dos maiores nomes do Direito Penal da história de Brasília", afirmou.

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Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (1977), Raul Livino construiu uma trajetória acadêmica e profissional sólida em Brasília. Especializou-se em Metodologia do Ensino Superior pelo Centro Universitário de Brasília (1986) e concluiu mestrado em Altos Estudos Políticos e Estratégia pelo Estado-Maior das Forças Armadas (1989).

Sua dedicação ao ensino marcou época. Professor titular do UniCeub desde 1986, ele não apenas formou turmas na graduação, como também exerceu cargos de alta gestão acadêmica, integrando o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição. Sua atuação na docência estendeu-se ainda a casas como a UPIS, a Academia de Polícia Militar do DF e a Escola Superior da Magistratura do Distrito Federal. Paralelamente às salas de aula, contribuiu ativamente para o debate público por meio de artigos sobre temas como ética, legislação penal, violência, criminalidade e delação premiada.

Reconhecimento

Na vida institucional e da advocacia, Raul Livino teve presença marcante. Em 1998, ocupou o cargo de vice-presidente do Tribunal de Ética da OAB/DF. O prestígio conquistado junto à magistratura e à comunidade jurídica o levou a figurar em listas tríplices para a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em 1998, e no Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), em 2002. No ano de 2000, foi agraciado com a Ordem do Mérito do Ministério Público Militar.

Em mensagem nas redes sociais, o advogado criminalista Cleber Lopes disse que perdeu um preceptor: "Aquele que me ensinou a pensar o Direito de maneira crítica, sempre buscando o melhor resultado possível para o cliente. Me ensinou também que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa, como também é ele, o advogado, o primeiro defensor das suas prerrogativas. Descanse em paz, meu amigo, e deixa que vou carregar seu legado enquanto eu tiver vida".