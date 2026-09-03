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Traficante tenta fugir da polícia, descarta R$ 20 mil em haxixe e é preso

Segundo a polícia, o traficante já foi preso em dezembro de 2025 ao ser flagrado com haxixe dentro do carro

Já na casa dele, a polícia encontrou 4kg de cocaína - (crédito: Divulgação/PCDF)
Já na casa dele, a polícia encontrou 4kg de cocaína - (crédito: Divulgação/PCDF)
Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de tráfico de drogas. O suspeito, ao avistar a polícia, tentou fugir, se escondeu em um hipermercado da Asa Norte, mas acabou detido. 
A ofensiva foi executada por policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). Segundo a polícia, o traficante foi preso em dezembro de 2025 ao ser flagrado com haxixe dentro do carro. Depois do episódio, os investigadores continuaram a receber denúncias de que o homem continuava com a venda na modalidade delivery. 
Nessa terça-feira (2/9), policiais civis monitoraram o suspeito. Na Epia, próximo à Água Mineral, foi feita uma tentativa de abordagem. O homem acelerou o carro e seguiu até o estacionamento de um hipermercado da Asa Norte. Da janela do carro, arremessou cerca de R$ 20 mil em haxixe. Agentes com helicóptero reforçaram as buscas.
O homem foi preso dentro do estabelecimento. Já na casa dele, a polícia encontrou 4kg de cocaína.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 03/09/2026 11:55
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