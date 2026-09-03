Traficante tenta fugir da polícia, descarta R$ 20 mil em haxixe e é preso

Já na casa dele, a polícia encontrou 4kg de cocaína - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de tráfico de drogas. O suspeito, ao avistar a polícia, tentou fugir, se escondeu em um hipermercado da Asa Norte, mas acabou detido.

A ofensiva foi executada por policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). Segundo a polícia, o traficante foi preso em dezembro de 2025 ao ser flagrado com haxixe dentro do carro. Depois do episódio, os investigadores continuaram a receber denúncias de que o homem continuava com a venda na modalidade delivery.



Leia Mais: Quadrilha usava identidades falsas para criar contas de aplicativo Nessa terça-feira (2/9), policiais civis monitoraram o suspeito. Na Epia, próximo à Água Mineral, foi feita uma tentativa de abordagem. O homem acelerou o carro e seguiu até o estacionamento de um hipermercado da Asa Norte. Da janela do carro, arremessou cerca de R$ 20 mil em haxixe. Agentes com helicóptero reforçaram as buscas.

O homem foi preso dentro do estabelecimento. Já na casa dele, a polícia encontrou 4kg de cocaína.