Traficante tenta fugir da polícia, descarta R$ 20 mil em haxixe e é preso

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de tráfico de drogas. O suspeito, ao avistar a polícia, tentou fugir, se escondeu em um hipermercado da Asa Norte, mas acabou detido.
A ofensiva foi executada por policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). Segundo a polícia, o traficante foi preso em dezembro de 2025 ao ser flagrado com haxixe dentro do carro. Depois do episódio, os investigadores continuaram a receber denúncias de que o homem continuava com a venda na modalidade delivery.
Nessa terça-feira (2/9), policiais civis monitoraram o suspeito. Na Epia, próximo à Água Mineral, foi feita uma tentativa de abordagem. O homem acelerou o carro e seguiu até o estacionamento de um hipermercado da Asa Norte. Da janela do carro, arremessou cerca de R$ 20 mil em haxixe. Agentes com helicóptero reforçaram as buscas.
O homem foi preso dentro do estabelecimento. Já na casa dele, a polícia encontrou 4kg de cocaína.
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Por Darcianne Diogo
postado em 03/09/2026 11:55