Nipo Festival transforma Taguatinga no mundo dos colecionáveis

Visitantes exploram os bazares e atrações do Nipo Festival, que celebra a cultura geek e o universo dos colecionáveis em Brasília - (crédito: Divulgação)

A capital federal se prepara para entrar no universo dos colecionáveis com a 9ª edição do Nipo Festival. O evento acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro no estacionamento H do Taguatinga Shopping, com o tema Mundo dos Colecionáveis.

Com uma área de quase 7 mil m², o festival promete três dias dedicados à cultura asiática e geek. A estrutura contará com mais de 100 bazares, 17 operações de alimentação e a presença dos influenciadores Kai e Aline e TiuSam.

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Uma das principais novidades desta edição é uma área exclusiva para colecionáveis e Trading Card Games (TCG). O espaço terá uma arena com capacidade para até 300 competidores simultâneos.

Estão previstas disputas de jogos como Pokémon, Disney Lorcana, Magic: The Gathering e One Piece Card Game. A programação também inclui campeonatos de cosplay e de K-pop, atendendo a diferentes públicos.

“Os colecionáveis ganharam uma força enorme nos últimos anos e reúnem públicos de diferentes gerações. Nesta edição, queremos trazer esse universo para dentro do Nipo Festival de uma maneira ainda maior”, destaca Flávio Hideo Mikami, organizador do evento.

Segundo ele, a proposta é oferecer um espaço para quem coleciona, compete ou está começando a conhecer o mundo dos colecionáveis. Os visitantes poderão circular pelos bazares em busca de produtos e itens variados.

Como participar do Nipo Festival

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla. O valor da meia-entrada é de R$ 20. O público que doar 1kg de alimento não perecível também pode adquirir o ingresso pelo mesmo valor.

A arrecadação é parte da iniciativa TGS Solidário. Voluntários estarão na entrada do evento para receber as doações, que serão organizadas em cestas básicas e destinadas a instituições parceiras do projeto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.