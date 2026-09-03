A importância da segurança para o crescimento do Brasil é tema do CB.Talks

Servidores da Receita em uma das fases da Carbono Oculto, que revelou a presença de uma organização criminosa em usinas, distribuidoras e cerca de mil postos de combustíveis - (crédito: Receita Federal/Divulgação)

O Correio Braziliense recebe, em 15 de setembro, o CB Talks Segurança para o desenvolvimento do Brasil. O evento começa às 9h30, no auditório do jornal, e vai reunir autoridades, especialistas e representantes da sociedade para debater os caminhos de enfrentamento ao crime organizado. As inscrições são gratuitas.

A discussão ganha força diante do avanço de propostas como a PEC 18/25 e o PL 2646/25 e da presença cada vez maior de organizações criminosas em setores estratégicos da economia. Entre os exemplos está a cadeia de combustíveis, que envolve desde a produção e a armazenagem até a distribuição e a venda ao consumidor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Receita identifica movimentação bilionária e mira esquema ligado ao crime organizado

Um dos pontos em debate é a revisão da Resolução ANP nº 852/2021, que estabelece regras para atividades de produção, armazenamento e comercialização de combustíveis. A proposta em análise permite que refinarias também prestem serviços de armazenagem para produtos de terceiros. A mudança levanta questionamentos sobre concorrência, fiscalização e rastreabilidade dos combustíveis.

O CB Talks – "Segurança para o desenvolvimento do Brasil" ocorre em 15 de setembro (foto: Divulgação)

O assunto ganhou ainda mais relevância após investigações mostrarem a atuação de grupos criminosos no setor. A Operação Carbono Oculto, por exemplo, revelou a presença de uma organização em usinas, distribuidoras e cerca de mil postos. Nesse cenário, especialistas alertam que falhas de controle na armazenagem podem dificultar o acompanhamento da origem e do destino dos produtos

Ao mesmo tempo, o mercado de combustíveis passa por um período de expansão. A produção e o consumo avançam, enquanto o etanol de milho ganha espaço na matriz energética brasileira. Com uma demanda maior, o país também precisa ampliar sua infraestrutura de armazenagem e logística sem abrir mão da fiscalização e de regras claras para os diferentes agentes do setor.

É esse cenário que o CB Talks pretende colocar em discussão: como fortalecer a segurança do país sem comprometer a concorrência, os investimentos e o abastecimento.