Grass pretende criar agência de crédito para pequenos comerciantes

Após almoçar na Feira Central de Ceilândia, durante agenda de campanha nesta quinta-feira (3/9), o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) anunciou que pretende criar uma agência de fomento voltada ao crédito para micro e pequenos empresários. Segundo o político, a proposta seria oferecer empréstimos com menos burocracia e juros baixos para comerciantes que enfrentam dificuldades para conseguir recursos.
Grass afirmou que a medida seria destinada, principalmente, a quem precisa de valores entre R$ 10 mil e R$ 50 mil para investir no próprio negócio. “Valores que vão ajudar a adquirir um novo equipamento, a renovar o estoque, melhorar o espaço", disse.
De acordo com o candidato, a agência funcionaria como uma estrutura de fomento capaz de captar recursos de instituições financeiras e programas nacionais e repassá-los aos pequenos empreendedores do DF. “Vamos estabelecer isso no DF. No Paraná já existe, no Piauí já existe uma agência de fomento de crédito”, afirmou.
Grass explicou que a proposta seria buscar recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e em fundos nacionais. “Uma agência enxuta, porém eficiente, transparente, para pegar esse recurso e fazê-lo chegar na ponta, chegar lá no dia a dia do empresário, do pequeno empresário, para que ele possa melhorar o seu negócio”, declarou.
A intenção, segundo ele, é que o acesso ao dinheiro ocorra sem as dificuldades encontradas atualmente por pequenos comerciantes. “Sem burocracia, com um juro muito baixinho, com capacidade para ele pagar”, afirmou.
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Por Davi Cruz*
postado em 03/09/2026 15:42