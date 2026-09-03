Grass pretende criar agência de crédito para pequenos comerciantes

Após almoçar na Feira Central de Ceilândia, Leandro Grass (PT) anunciou que pretende criar uma agência de fomento voltada ao crédito para micro e pequenos empresários - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Após almoçar na Feira Central de Ceilândia, durante agenda de campanha nesta quinta-feira (3/9), o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) anunciou que pretende criar uma agência de fomento voltada ao crédito para micro e pequenos empresários. Segundo o político, a proposta seria oferecer empréstimos com menos burocracia e juros baixos para comerciantes que enfrentam dificuldades para conseguir recursos.

Grass afirmou que a medida seria destinada, principalmente, a quem precisa de valores entre R$ 10 mil e R$ 50 mil para investir no próprio negócio. “Valores que vão ajudar a adquirir um novo equipamento, a renovar o estoque, melhorar o espaço", disse.

De acordo com o candidato, a agência funcionaria como uma estrutura de fomento capaz de captar recursos de instituições financeiras e programas nacionais e repassá-los aos pequenos empreendedores do DF. “Vamos estabelecer isso no DF. No Paraná já existe, no Piauí já existe uma agência de fomento de crédito”, afirmou.

Grass explicou que a proposta seria buscar recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e em fundos nacionais. “Uma agência enxuta, porém eficiente, transparente, para pegar esse recurso e fazê-lo chegar na ponta, chegar lá no dia a dia do empresário, do pequeno empresário, para que ele possa melhorar o seu negócio”, declarou.

A intenção, segundo ele, é que o acesso ao dinheiro ocorra sem as dificuldades encontradas atualmente por pequenos comerciantes. “Sem burocracia, com um juro muito baixinho, com capacidade para ele pagar”, afirmou.