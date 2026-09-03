Candidato do PT ao GDF planeja construir 10 mil moradias sociais por ano

Leandro Grass planeja construir 10 mil moradias sociais por ano de governo - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Durante agenda de campanha em Ceilândia, o candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), declarou que planeja construir ao menos 10 mil moradias sociais por ano de mandato, caso seja eleito. O político destacou a proposta em agenda na Feira Central de Ceilândia, nesta quinta-feira (3/9).

Na ocasião, o candidato da sigla também defendeu investimentos em infraestrutura, regularização fundiária e geração de empregos nas regiões do Sol Nascente e Pôr do Sol. “Eu quero construir no mínimo 10 mil habitações sociais a cada ano de governo. Diminuir e zerar esse déficit habitacional”, afirmou Grass.

Segundo o candidato, além da ampliação de oferta habitacional ele pretende realizar melhorias em serviços básicos. “Temos que levar infraestrutura, levar asfalto, saneamento, esgoto, água tratada, levar escolas, unidades de saúde, levar dignidade. É o que eu vou fazer no meu governo”, disse.

Grass também prometeu avançar na regularização de áreas que ainda não possuem documentação. “Vamos garantir também a regularização nas áreas que ainda não estão regularizadas”, afirmou.

Para o político, além da moradia e dos serviços públicos, também há necessidade de criar condições para que a população possa trabalhar mais perto de casa. “São áreas que têm muitos trabalhadores, mas que trabalham longe daqui. Têm que pegar muito transporte, gastam muito tempo. Melhorar a economia daqui é garantir que essas pessoas possam trabalhar perto de casa”, declarou. Como parte da estratégia, Grass afirmou que pretende fomentar a chegada de empresas e novos negócios nas regiões.