Celina Leão destaca a empresários ajuste fiscal e ações de ordem pública

Na segunda rodada do Diálogo com o Setor Produtivo, promovido pela Fecomércio-DF nesta quinta-feira (3/9), a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) destacou a recuperação fiscal do Distrito Federal. Ela afirmou ter revertido um deficit de R$ 5 bilhões.

A gestora ressaltou que a estabilização das contas públicas ocorreu cerca de 25 dias antes do encontro, com a edição de três decretos de ajuste que cortaram gastos e possibilitaram alcançar um superavit de R$ 3 milhões.

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Ao defender a capacidade técnica da sua gestão e a experiência acumulada no meio político, Celina reforçou a previsibilidade necessária para o setor produtivo. “Não falo 'eu acho', falo 'eu sei'. Porque realmente quatro mandatos, o trabalho e essa relação na qual eu fui construindo me deram a oportunidade de ser uma gestora que a pessoa sabe o que eu penso, sabe o que eu gosto e a pessoa sabe que eu estou sempre ao lado de vocês”, disse.

Saúde e ordenamento

Na área da saúde, o foco apresentado foi a redução da fila de espera por meio da oferta de procedimentos na rede privada e do reforço de 700 médicos. Para a educação, citou a atuação de 2.680 professores. No setor de segurança, enfatizou a eficácia do programa DF 360 na queda de 40% da criminalidade, apoiada por um sistema de cercamento virtual com 15 mil câmeras.

Quanto ao ordenamento urbano, a candidata detalhou o mapeamento de 450 pontos de invasão, informando a desmobilização de 300 estruturas. Ela defendeu a lei de internação involuntária para dependentes químicos como medida de proteção social, além da transferência de centros de acolhimento para a criação de uma área social organizada.

“A pessoa quer ficar na rua? Ela vai ficar. Mas a estrutura física no meio da rua, no meio da cidade, abandonada, dando um ar de que não tem governadora, na minha gestão eu não vou aceitar”, destacou.

A candidata encerrou reafirmando seu compromisso com a desburocratização e com a preservação das instituições locais de apoio econômico. “Vocês podem ter certeza de que o BRB continuará sendo a instituição de fomento aqui do Distrito Federal, porque aguentou todos os ataques e está de pé até hoje”, afirmou.