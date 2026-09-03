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Pesquisa Correio/Opinião aponta possível migração de votos de Cappelli para Grass

Ao CB.Poder, especialistas em pesquisa eleitoral analisaram levantamento mais recente sobre intenção de votos no DF

03/09/2026. Alexandre Garcia* - CEO da OPINIÃO - Inteligência Política ? e *Carlos André Machado* - diretor de negócios da OPINIÃO - são os entrevistados do CB.Poder . Na bancada: Denise Rothenburg e Ana Maria Campos *Tema*: Programa vai detalhar a pesquisa do Correio Opinião - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
03/09/2026. Alexandre Garcia* - CEO da OPINIÃO - Inteligência Política ? e *Carlos André Machado* - diretor de negócios da OPINIÃO - são os entrevistados do CB.Poder . Na bancada: Denise Rothenburg e Ana Maria Campos *Tema*: Programa vai detalhar a pesquisa do Correio Opinião - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em relação à sondagem anterior, a terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política mostra aumento, em pontos percentuais, das intenções de voto em Leandro Grass em  cenário da disputa ao Palácio do Buriti. Nesta quinta-feira (03/9), em entrevista ao CB.Poder  — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Alexandre Garcia, CEO do instituto responsável pelo levantamento, avaliou que há “a leve impressão de que houve migração de votos de Capelli para Grass”. 

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Às jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg ele observou que houve estabilidade em relação aos últimos resultados. A exceção foi Leandro Grass, que apresentou uma pequena evolução dentro da margem de erro. Segundo Garcia, o candidato entrou em uma trajetória de crescimento na mesma intensidade em que Capelli perdeu pontos percentuais. “Observamos que Grass subiu cerca de 2,7% enquanto Capelli perdeu cerca de 2,7%”, comentou. 

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Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado aponta sua preferência sem que nenhum nome seja apresentado, Celina Leão (PP) cresceu para além da margem de erro, consolidando 23,4% das intenções de voto. Carlos André Machado, diretor de negócios da Correio/Opinião Inteligência Política, observou que houve redução de 10% na quantidade de eleitores que não sabem em quem votar. Essas mudanças são sinal de consolidação dos votos. “Começou a campanha. As propagandas, os candidatos nas ruas e os debates impactam o número de indecisos”, detalhou. 

Em um cenário de eventual impedimento da candidatura de José Roberto Arruda (PSD), a avaliação de Machado é de que há “quase uma nova eleição”. Nesse cenário, o diretor de negócios considerou que Celina seria a grande favorecida. No entanto, ele fez a ressalva de que “a transferência de voto não é direta. O cenário depende de como Arruda pode se posicionar”. 

Assista à íntegra do programa: 

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 03/09/2026 16:14 / atualizado em 03/09/2026 19:01
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