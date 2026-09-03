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Obituário: 45 funerais nesta quinta-feira (3/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 3 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (3/9):

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Campo da Esperança

  • Antônio José Ferreira Santos, 70 anos
  • Carlos Alberto Rodrigues, 76 anos
  • Elvira Maria Guerra Ferreira, 71 anos
  • Gunther Maluschke, 92 anos
  • Helena Silva de Oliveira, 80 anos
  • Heloísa Ferreira de Luz Barcelos, menos de 1 ano
  • José Antônio de Aguiar Santos, 65 anos
  • José Antônio de Lima Bueno, 68 anos
  • José Carlos Nascimento dos Santos, 62 anos
  • Maria Inês Gurgel da Frota Melo, 86 anos
  • Maria Izabel Pinto, 86 anos
  • Maria Lucivânia Lopes Pereira, 54 anos
  • Miguel Araújo Fabrino, menos de 1 ano
  • Vanda Santos, 85 anos

Taguatinga

  • Benvinda Aparecida Gonçalves Quintino, 51 anos
  • Clea Oliveira da Costa, 82 anos
  • Erisvaldo Vieira Dantas, 78 anos
  • Eulálio José Luiz, 80 anos
  • Gael Dias Cornieri, menos de 1 ano
  • Gilberto Pereira Valadares, 51 anos
  • Humberto Guimarães Sena, 30 anos
  • Jussiara Ferreira dos Santos, 42 anos
  • Maria da Conceição Menezes Nascimento, 81 anos
  • Maria do Socorro Pinto da Silva, 78 anos
  • Nair Aparecida de Oliveira, 87 anos
  • Rita Pereira de Sousa, 86 anos

Gama

  • Efigênia Aparecida Gomes, 80 anos
  • Estelita Inácio dos Santos, 99 anos
  • Henrique de Souza Cezário, 40 anos
  • Veridiana Leonel Lima, 46 anos

Planaltina

  • Aniceas Pereira dos Santos, 66 anos
  • Euza Vieira da Silva, 85 anos

Brazlândia

Aparecido Praxedes da Silva, 66 anos

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  • Carmelita Pereira dos Santos, 69 anos
  • Ilma Alves Bispo, 45 anos
  • José Epaminondas dos Santos, 88 anos
  • Maria Aparecida da Silva, 70 anos
  • Maria José Alves da Costa, 95 anos
  • Rômulo Ferreira dos Santos, 54 anos

Sobradinho

  • Sônia Maria Carvalho Tavares, 68 anos

Jardim Metropolitano

  • Allan Christian Barbosa da Silva, 24 anos
  • Aura Regina Mattos Pereira, 63 anos (cremação)
  • Eloiza Martins de Siqueira, 63 anos
  • Eunice Leandro da Silva, 83 anos
  • Sônia Maria Ferreira, 82 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/09/2026 17:39
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