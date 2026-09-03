Obituário: 45 funerais nesta quinta-feira (3/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (3/9):
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Campo da Esperança
- Antônio José Ferreira Santos, 70 anos
- Carlos Alberto Rodrigues, 76 anos
- Elvira Maria Guerra Ferreira, 71 anos
- Gunther Maluschke, 92 anos
- Helena Silva de Oliveira, 80 anos
- Heloísa Ferreira de Luz Barcelos, menos de 1 ano
- José Antônio de Aguiar Santos, 65 anos
- José Antônio de Lima Bueno, 68 anos
- José Carlos Nascimento dos Santos, 62 anos
- Maria Inês Gurgel da Frota Melo, 86 anos
- Maria Izabel Pinto, 86 anos
- Maria Lucivânia Lopes Pereira, 54 anos
- Miguel Araújo Fabrino, menos de 1 ano
- Vanda Santos, 85 anos
Taguatinga
- Benvinda Aparecida Gonçalves Quintino, 51 anos
- Clea Oliveira da Costa, 82 anos
- Erisvaldo Vieira Dantas, 78 anos
- Eulálio José Luiz, 80 anos
- Gael Dias Cornieri, menos de 1 ano
- Gilberto Pereira Valadares, 51 anos
- Humberto Guimarães Sena, 30 anos
- Jussiara Ferreira dos Santos, 42 anos
- Maria da Conceição Menezes Nascimento, 81 anos
- Maria do Socorro Pinto da Silva, 78 anos
- Nair Aparecida de Oliveira, 87 anos
- Rita Pereira de Sousa, 86 anos
Gama
- Efigênia Aparecida Gomes, 80 anos
- Estelita Inácio dos Santos, 99 anos
- Henrique de Souza Cezário, 40 anos
- Veridiana Leonel Lima, 46 anos
Planaltina
- Aniceas Pereira dos Santos, 66 anos
- Euza Vieira da Silva, 85 anos
Brazlândia
Aparecido Praxedes da Silva, 66 anos
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- Carmelita Pereira dos Santos, 69 anos
- Ilma Alves Bispo, 45 anos
- José Epaminondas dos Santos, 88 anos
- Maria Aparecida da Silva, 70 anos
- Maria José Alves da Costa, 95 anos
- Rômulo Ferreira dos Santos, 54 anos
Sobradinho
- Sônia Maria Carvalho Tavares, 68 anos
Jardim Metropolitano
- Allan Christian Barbosa da Silva, 24 anos
- Aura Regina Mattos Pereira, 63 anos (cremação)
- Eloiza Martins de Siqueira, 63 anos
- Eunice Leandro da Silva, 83 anos
- Sônia Maria Ferreira, 82 anos (cremação)
postado em 03/09/2026 17:39