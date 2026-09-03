Obituário: 45 funerais nesta quinta-feira (3/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (3/9):

Campo da Esperança

Antônio José Ferreira Santos, 70 anos



Carlos Alberto Rodrigues, 76 anos



Elvira Maria Guerra Ferreira, 71 anos



Gunther Maluschke, 92 anos



Helena Silva de Oliveira, 80 anos



Heloísa Ferreira de Luz Barcelos, menos de 1 ano



José Antônio de Aguiar Santos, 65 anos



José Antônio de Lima Bueno, 68 anos



José Carlos Nascimento dos Santos, 62 anos



Maria Inês Gurgel da Frota Melo, 86 anos



Maria Izabel Pinto, 86 anos



Maria Lucivânia Lopes Pereira, 54 anos



Miguel Araújo Fabrino, menos de 1 ano



Vanda Santos, 85 anos

Taguatinga

Benvinda Aparecida Gonçalves Quintino , 51 anos



Clea Oliveira da Costa , 82 anos



Erisvaldo Vieira Dantas , 78 anos



Eulálio José Luiz , 80 anos



Gael Dias Cornieri , menos de 1 ano



Gilberto Pereira Valadares , 51 anos



Humberto Guimarães Sena , 30 anos



Jussiara Ferreira dos Santos , 42 anos



Maria da Conceição Menezes Nascimento , 81 anos



Maria do Socorro Pinto da Silva , 78 anos



Nair Aparecida de Oliveira , 87 anos



Rita Pereira de Sousa , 86 anos

Gama

Efigênia Aparecida Gomes, 80 anos



Estelita Inácio dos Santos, 99 anos



Henrique de Souza Cezário, 40 anos



Veridiana Leonel Lima, 46 anos

Planaltina

Aniceas Pereira dos Santos, 66 anos



Euza Vieira da Silva, 85 anos

Brazlândia

Aparecido Praxedes da Silva, 66 anos



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Carmelita Pereira dos Santos, 69 anos



Ilma Alves Bispo, 45 anos



José Epaminondas dos Santos, 88 anos



Maria Aparecida da Silva, 70 anos



Maria José Alves da Costa, 95 anos



Rômulo Ferreira dos Santos, 54 anos

Sobradinho

Sônia Maria Carvalho Tavares, 68 anos

Jardim Metropolitano

Allan Christian Barbosa da Silva, 24 anos



Aura Regina Mattos Pereira, 63 anos (cremação)



Eloiza Martins de Siqueira, 63 anos



Eunice Leandro da Silva, 83 anos



Sônia Maria Ferreira, 82 anos (cremação)