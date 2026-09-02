Passageiros devem chegar mais cedo ao aeroporto neste domingo (6/9)

Por Luiz Francisco*
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O Aeroporto Internacional de Brasília orienta que passageiros com voos programados para este domingo (6/9) cheguem ao terminal com, pelo menos, três horas antes do horário previsto para a partida. O motivo da recomendação é por conta de aumento esperado no fluxo de veículos nas vias de acesso ao aeroporto e à Base Aérea de Brasília, para receber o evento Brasília Air Show 2026.
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Durante o festival, poderão ocorrer mudanças temporárias no tráfego de acordo com o fluxo de veículos e as necessidades operacionais, no entanto, é recomendável que os passageiros utilizem a via marginal da DF-047 para chegar até a Base Aérea — onde ocorrerá o evento — e do Aeroporto Internacional de Brasília. As equipes de forças de segurança pública também atuaram no local para orientar os motoristas sobre acessos, alterações na circulação e condições do trânsito.
Transporte coletivo
Para facilitar o deslocamento do público, serão disponibilizadas duas linhas específicas para o evento, com saídas da Rodoviária de Brasília e do Terminal Rodoviário da Asa Sul. Os pontos de ônibus localizados nas proximidades do evento e do Aeroporto também poderão ser utilizados. A orientação é priorizar o transporte coletivo sempre que possível, reduzindo o volume de veículos particulares nas vias de acesso.
Passageiros que precisarem de informações sobre acesso e circulação na área interna do aeroporto devem consultar os canais de atendimento da administradora do terminal.
*Com informações da Agência Brasília
*EStagiário sob supervisão de Patrick Selvatti
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