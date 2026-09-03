Mesmo com candidatura barrada, Arruda garante continuar com campanha

Arruda vai continuar campanha mesmo após derrota no TRE-DF - (crédito: Divulgação)

Horas antes da decisão que barrou a candidatura, José Roberto Arruda (PSD) afirmou que não aceitará ser derrotado no “tapetão”. A fala foi proferida no único compromisso público dele, em uma carreata em Ceilândia. A decisão que indeferiu o pedido foi tomada em sessão promovida na tarde desta quinta-feira (3/9), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF).

O candidato ao Palácio do Buriti afirmou à imprensa pela manhã ter tido conhecimento que o TRE-DF aceitaria a manifestação do Ministério Público. “Vou recorrer hoje mesmo ao TSE. Tenho amor por Brasília e desejo que a população tenha o direito de escolher seu governador pelo voto”, pontuou.

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Decisão

O relator, desembargador Guilherme Pupe, votou pelo indeferimento do registro de candidatura e foi acompanhado por três magistrados até o momento: André Puppin, Asile Henrique e João Egmont.

Sete desembargadores estão presentes, mas o desembargador Néviton Guedes se declarou impedido de votar por já ter atuado em processos relacionados à Operação Caixa de Pandora.

Durante o julgamento, Arruda estava em uma carreata em Ceilândia, único compromisso público marcado para esta quinta-feira (3/9). No julgamento, está presente apenas o advogado de Arruda, Francisco Emerenciano.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) foi representado pelo procurador Francisco Guilherme Bastos.