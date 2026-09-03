Menina de 11 anos é abusada pelo pai e engravida em Samambaia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 38 anos acusado de estuprar a própria filha, de 11 anos, em Samambaia. A criança engravidou do pai e mora atualmente em um abrigo. O caso é tratado como estupro de vulnerável.
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O mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça foi cumprido por policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samanabaia Norte). Na tentativa de mascarar o crime, o homem chegou a registrar uma ocorrência policial com informações falsas, em que alegou que a menina teria sido abordada e abusada por um desconhecido em um parque, informou a PCDF. A versão não se sustentou após a polícia estreitar as investigações.
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A confirmação da investigação ocorreu por meio de confronto genético realizado pelo Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA) da PCDF.
O Correio apurou que a mãe da vítima é falecida. Criança morava sozinha com o pai.